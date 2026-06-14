El joven Ayub Bouadi fue el héroe del partido entre Marruecos y Brasil. Con una actuación madura en el centro del campo, lideró a los Leones del Atlas hacia un empate 1-1 en su debut en la fase de grupos del Mundial.
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Ayub Bouadi, el mediocampista marroquí que se burló de las estrellas de Brasil
Una valentía poco común
Según el diario británico «The Athletic», la imagen que mejor reflejó la confianza del jugador de 18 años llegó en el minuto 87 del partido en el MetLife Stadium, cuando aplaudió a su compañero Youssef Belamri para elogiar su pase, aunque el balón aún se acercaba a él.
En el fútbol suele aplazarse esos gestos de ánimo —aplaudir o dar palmadas— hasta que el juego se detiene o, al menos, hacerlos desde una distancia segura para no perder la concentración en momentos clave.
Sin embargo, estas cortesías suelen postergarse ante acciones más urgentes, como controlar un pase en el tercio defensivo. en los últimos minutos de un partido igualado en el mayor torneo del mundo, pero Bouadi sabía que tenía tiempo y espacio para aplaudir a Belamri antes de tocar el balón.
Esa imagen reflejó la confianza con la que la estrella del Lille francés jugó ayer, una actuación que merece un caluroso aplauso.
Rara vez un joven talento destaca en un Mundial como mediocampista central, puesto que exige gran experiencia y un físico especial.
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Genio de las matemáticas
Se suele decir que los jugadores de esta posición necesitan tiempo para madurar físicamente y dominar la táctica desde el centro del campo. En lo físico, Sin embargo, Bouadi ya muestra condiciones físicas idóneas: es esbelto, mide 185 cm y posee energía inagotable; fue uno de los pocos que no se cansó bajo el sol abrasador de Nueva Jersey.
Su inteligencia futbolística, superior a su edad, no sorprende: cursa una licenciatura en Matemáticas. Domina la geometría del campo y sabe cómo posicionarse.
Apoyado en esa confianza espacial, el entrenador Mohamed Wahbi le dio plena libertad de movimiento, consciente de su capacidad para cubrir huecos y asistir a tiempo. Siempre disponible para recibir, ningún marroquí superó sus 87 toques de balón.
Su mapa de toques muestra que muchos se produjeron en el carril derecho del tercio ofensivo, zona de Achraf Hakimi. Marruecos lanzó el 47 % de sus ataques por ese flanco, y Bouadi se desplazó allí para crear superioridad y liberar al lateral del París Saint-Germain.
Sus pases precisos y sus largas arrancadas con balón permitieron a Marruecos avanzar y penetrar en un centro del campo brasileño desorganizado en la primera parte.
Completó 53 avances con el balón, 15 más que su inmediato perseguidor, el mediocampista ofensivo Ezzedine Ounahi. Un ejemplo fue un ataque que inició desde el borde de su propia área.
Un adolescente con corazón de león
El talento de Bouadi se notó cuando el rival tenía el balón: lideró una presión alta y agresiva que sorprendió a la selección brasileña, acostumbrada a un ritmo lento.
Desde el primer minuto presionó a Casemiro y se mantuvo adelantado, pese a ser mediocampista defensivo.
No rehusó el contacto: afrontó los duelos físicos con fuerza y peleó cada balón suelto.
En su club, el Lille de la Ligue 1, debutó con 17 años y ya mostraba esa intensidad física.
Según The Athletic, Bouadi se ubica en el 92 % de los centrocampistas de las cinco grandes ligas en recuperación de balones, lo que significa que solo el 8 % le superan. Además, disputó 2329 minutos en liga, cifra que lo sitúa como el cuarto adolescente con más minutos en las cinco grandes ligas europeas, lo que confirma su gran resistencia pese a su estilo combativo.
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Escapar de la trampa de Vinicius
Marruecos retrocedió ayer tras su gran inicio: solo tocó dos veces el balón en el área de Brasil en la segunda parte, frente a las 11 de la primera. El rival dominó la posesión, pero la serenidad de Bouadi en el centro del campo mantuvo a la defensa segura. y el equipo mantuvo su sólida organización defensiva.
Su calma frustró el intento de Brasil de presionar en campo rival, pues Bouadi se libró una y otra vez de la marca bajo presión.
En una jugada destacada, con Vinicius Junior presionando dentro del área y de espaldas al campo, Bouadi lo apartó con el hombro y devolvió el balón a Bono.
Acto seguido, Bono le devolvió un pase alto y lento al borde del área; Bouadi, con un toque preciso, eludió a Vinicius y ganó la falta, alejando el peligro.
Una actuación madura que atraerá la atención de los grandes clubes europeos.
De momento, las especulaciones sobre su futuro pueden esperar: Bouadi solo piensa en ayudar a Marruecos a alcanzar la gloria en este Mundial.
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El héroe de la lengua y el pie
Bouadi declaró al periodista David Ornstein, de «The Athletic», tras el partido: «Ahora mismo estoy centrado en el Mundial y no puedo responder a eso. Me alegra saber que algunos clubes están interesados en ficharme, pero toda mi atención está en el torneo con Marruecos; daremos lo máximo».
Su respuesta muestra gran madurez: en 2023 ganó un concurso nacional de oratoria para jóvenes futbolistas.
El sábado por la noche, en Nueva Jersey, la joven estrella demostró su talento sobre el campo.