ARGENTINA-AUSTRIA





ARGENTINA





E. Martínez 6: casi inactivo en la primera parte, pero acertó al despejar el tiro libre de Sabitzer.





Molina 6: Cubre sin arriesgar, actúa como un central adicional mientras Medina sube más.





Romero 6: a menudo brusco y directo, nunca se arriesga, y Scaloni lo sustituye (a partir del 57’, Otamendi 5,5: Danso lo sorprende en un cabezazo final y casi permite el empate).





Li. Martínez 6,5: seguridad y solidez en el centro de la defensa; Gregoritsch y Arnautovic apenas le causan problemas.





Medina 6,5: presiona por izquierda y asiste a Messi en el gol. Se enzarza con Laimer y es reemplazado por Tagliafico (sin nota) al 81'.





De Paul 6: no evita el duelo verbal ni el choque físico, aunque a veces en exceso. Con Argentina y Messi siempre aporta ese algo más. Sale agotado (en el 81', Paredes, sin nota)









Enzo Fernández 6,5: se incorporó a la media hora, no alcanzó la asistencia de Messi, luego le dio el pase a Medina en el 1-0 y participó en la ocasión de Nico González.





Mac Allister 6: el menos vistoso del medio, pero imprescindible por su pragmatismo, sus pases y su trabajo defensivo.





Almada 6: empezó más activo que ante Argelia, luego bajó su intensidad, aunque inició la jugada del gol. Aporta mucho trabajo sucio; no es el Di María de 2022, pero muestra gran entrega. (Desde el 65’, Nico González 6,5: rozó el segundo de cabeza y de zurda; se implicó al máximo, a diferencia de Julián Álvarez).





Messi 7,5: Asiste de forma genial a Lautaro, pero falla un penalti que habría significado la ventaja y un récord en el Mundial. Es su tercer fallodesde los once metros, tras los ante Islandia y Polonia. Luego falla un mano a mano con Schlager tras un toque de Alaba, después asiste a Enzo Fernández y vuelve a toparse con el portero y el exmadridista. Pero la cita con la historia solo se pospuso: un disparo quirúrgico con la izquierda tras asistencia de Medina y el balón en la red. Luego, con tenacidad en los últimos minutos de la prórroga, marcó sus goles 17 y 18 en Mundiales, superando a Klose y batiendo el récord histórico, además de sumar su sexto partido consecutivo anotando, otro récord igualado. Cinco goles en el Mundial, todos de Argentina; paso impresionante, técnica exquisita, resistencia… pura leyenda. Celebra por adelantado su 39.º cumpleaños. Disfrutémoslo.





Lautaro Martínez 6,5: arranca bien, consigue el penalti que falla Messi y luego le sirve un pase profundo que también desperdicia. Nervioso al final del primer tiempo, hoy es el mejor escudero del rey Lionel. Deja su sitio al compañero del Atlético en el 64'. (Álvarez 5,5: entra sin brillo, toca pocos balones y no alcanza el nivel del «Toro», aunque participa en el segundo tanto de «La Pulga», aunque el suyo sea un gol erróneo).





Scaloni 6,5: sufre errores en la primera parte, pero cuenta con una plantilla de gran calidad. Acierta al elegir a Lautaro por su compenetración con Messi. Acierto también al lanzar a Nico González: el ‘10’ brilla, pero el equipo aspira a su segundo Mundial.









¿Quiénes se clasifican para la fase final del Mundial? Descúbrelo en nuestras