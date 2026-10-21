Ausilio, más cerca del Tottenham: la estrategia con De Zerbi

El futuro de Piero Ausilio podría estar en la Premier League. Según informa Il Giornale, el Tottenham estaría considerando incorporar al exdirectivo del Inter para reforzar la estructura del club, y Roberto De Zerbi habría respaldado directamente su candidatura.





La experiencia adquirida por Ausilio en el Inter, sumada a su conocimiento del mercado italiano e internacional, sería un valor añadido para los Spurs, que buscan construir un proyecto competitivo mediante inversiones específicas y una planificación a largo plazo.