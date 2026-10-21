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cm grafica ausilio inter
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Ausilio, más cerca del Tottenham: la estrategia con De Zerbi

Tottenham
Fichajes
Inter Milán

Se perfila un nuevo reto para el exdirector deportivo del Inter.

El futuro de Piero Ausilio podría estar en la Premier League. Según informa Il Giornale, el Tottenham estaría considerando incorporar al exdirectivo del Inter para reforzar la estructura del club, y Roberto De Zerbi habría respaldado directamente su candidatura.


La experiencia adquirida por Ausilio en el Inter, sumada a su conocimiento del mercado italiano e internacional, sería un valor añadido para los Spurs, que buscan construir un proyecto competitivo mediante inversiones específicas y una planificación a largo plazo.

  • Una posible colaboración con De Zerbi permitiría estrechar el vínculo entre las necesidades deportivas del entrenador y la estrategia de fichajes del club londinense. Por el momento, sin embargo, no hay confirmación oficial de la llegada de Ausilio al Tottenham.

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