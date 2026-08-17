«Atraído por la historia»: Djed Spence explica su decisión de dejar el Tottenham por el Inter

En declaraciones a la web oficial de su nuevo club, el jugador de 26 años subrayó que la tradición ganadora del Inter y su prestigioso palmarés fueron los factores decisivos en su decisión de dejar la Premier League. Dijo: "Sin duda me atrajo la historia. Solo hay que mirar detrás de nosotros todos esos trofeos. Este es realmente un club enorme. Es un gran paso para mí y para mi familia. Estoy encantado de estar aquí y listo para empezar".

El internacional inglés también cree que sus anteriores cesiones en Francia e Italia contribuyeron de forma significativa a su madurez: "Me han marcado mucho. Aprendes muchísimo cuando juegas en el extranjero. Puedo decir que me hice un hombre cuando estaba en el extranjero y estoy agradecido por esas experiencias".