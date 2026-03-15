Atlético de Madrid-Getafe, increíble: Abqar da un pellizco a Sorloth en las partes bajas y es expulsado tras consultar el VAR

El partido terminó sin más goles, con una ajustada victoria del Atlético en el derbi madrileño. Los hombres de Simeone mantuvieron así el tercer puesto por delante del Villarreal, a solo dos puntos tras 28 jornadas. El Getafe, por su parte, se mantuvo en la mitad de la tabla, en novena posición, junto a los dos equipos vascos, el Athletic Club y la Real Sociedad.