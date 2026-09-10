Atalanta, Scalvini se acerca a la renovación: los detalles

Buenas noticias en Atalanta, donde llega una importante señal de continuidad para uno de los patrimonios técnicos más valiosos del club de Bérgamo. Giorgio Scalvini está listo para renovar su contrato con la Dea. Así lo informa Fabrizio Romano en su canal de YouTube: entre el club y el defensa de la generación 2003 se ha alcanzado un acuerdo total para la renovación del contrato.





Una noticia especialmente significativa para el Atalanta, que en los últimos meses ha tenido que hacer frente a varios intereses por el central italiano. El club bergamasco ha resistido a las propuestas llegadas tanto desde Italia como desde el extranjero, optando por seguir apostando por el jugador y considerándolo una pieza central para el presente y el futuro del equipo.





El acuerdo para la renovación representa, por tanto, un paso más en la voluntad del club de blindar a Scalvini y conservar a un jugador formado en su cantera.



