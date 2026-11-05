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Scamacca AtalantaGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Atalanta-Kairat Almaty EN DIRECTO

Atalanta
Atalanta vs Kairat Almaty
Kairat Almaty
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El Atalanta recibe al Kairat Almaty en la cuarta jornada de la Conference League. En la clasificación, los locales de Bérgamo suman 3 puntos, mientras que el equipo kazajo se mantiene con 1 punto.

ATALANTA-KAIRAT ALMATY

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    Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Idele, Scalvini, Obric, Bernasconi; Elmas, Pasalic; Sulemana, Samardzic, Rowe; Scamacca. Entrenador: Maurizio Sarri

    Kairat Almaty (5-3-2): Anarbekov; Mrynskiy, Shirobokov, Martynovich, Kassabulatt, Mata; Tuyakbayev, Mendoca, Oksanen; Marc Gual, Edmilson. Entrenador: Arutyunyan

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