Atalanta-Kairat Almaty EN DIRECTO

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El Atalanta recibe al Kairat Almaty en la cuarta jornada de la Conference League. En la clasificación, los locales de Bérgamo suman 3 puntos, mientras que el equipo kazajo se mantiene con 1 punto.
ATALANTA-KAIRAT ALMATY
GOLEADORES:
El Atalanta recibe al Kairat Almaty en la cuarta jornada de la Conference League. En la clasificación, los locales de Bérgamo suman 3 puntos, mientras que el equipo kazajo se mantiene con 1 punto.
ATALANTA-KAIRAT ALMATY
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Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Idele, Scalvini, Obric, Bernasconi; Elmas, Pasalic; Sulemana, Samardzic, Rowe; Scamacca. Entrenador: Maurizio Sarri
Kairat Almaty (5-3-2): Anarbekov; Mrynskiy, Shirobokov, Martynovich, Kassabulatt, Mata; Tuyakbayev, Mendoca, Oksanen; Marc Gual, Edmilson. Entrenador: Arutyunyan
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