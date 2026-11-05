Atalanta-Kairat Almaty EN DIRECTO

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El Atalanta recibe al Kairat Almaty en la cuarta jornada de la Conference League. En la clasificación, los locales de Bérgamo suman 3 puntos, mientras que el equipo kazajo se mantiene con 1 punto.

ATALANTA-KAIRAT ALMATY

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