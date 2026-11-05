Cristiano Giuntoli, director deportivo del Atalanta, habla con Sky Sport antes del partido de Conference League, antes del Kairat Almaty: «Somos pocos, tenemos muchas bajas. Los chicos han jugado buenos partidos y otros no tanto. El esfuerzo nunca ha faltado. Debemos tener la fuerza para reaccionar ante las adversidades, no solo técnicas, sino también morales».
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Atalanta, Giuntoli: «La concentración nos ha venido bien»
Próximos partidos
Sobre la concentración: «Nos ha venido bien. Hemos estado juntos y no solo hemos hablado de fútbol. Este es un momento delicado. Es el octavo partido en pocos días y sabemos que depende de nosotros salir adelante. Estar juntos nos da fuerza. Todavía habrá algunos jugadores de baja, pero recuperaremos a otros que nos echarán una mano. Del partido del otro día, estamos contentos con la primera parte, pese a un gol que nos dejó muy tocados. Después no reaccionamos y tenemos que hacerlo de ahora en adelante».
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