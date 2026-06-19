Ancelotti: «No esperaba este nivel frente a Marruecos... y vamos a modificar la alineación de Brasil»

El seleccionador italiano Carlo Ancelotti planea cambios en la alineación de Brasil para su segundo partido del Mundial contra Haití.

Reconoce que Brasil debe mejorar tras el 1-1 contra Marruecos.

El diario Sport recogió sus palabras en la rueda de prensa celebrada en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

El técnico italiano afirmó: «Haremos algunos cambios; quizá demos una oportunidad a jugadores que estén en mejor forma física».

“Debemos mejorar el equilibrio, la calidad y reducir los errores en los pases. Tenemos jugadores con la calidad suficiente para lograrlo y ofrecer un mejor partido”.

Confirmó que ya tiene la alineación para enfrentar a Haití, pero prefiere no hacerla pública.

«No me importa dar a conocer la alineación, porque en el fútbol no hay secretos, pero primero quiero comunicársela a los jugadores», afirmó.