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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Ancelotti: «No esperaba este nivel frente a Marruecos... y vamos a modificar la alineación de Brasil»

Brazil vs Haití
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El seleccionador italiano Carlo Ancelotti planea cambios en la alineación de Brasil para su segundo partido del Mundial contra Haití.

Reconoce que Brasil debe mejorar tras el 1-1 contra Marruecos.

El diario Sport recogió sus palabras en la rueda de prensa celebrada en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

El técnico italiano afirmó: «Haremos algunos cambios; quizá demos una oportunidad a jugadores que estén en mejor forma física».

“Debemos mejorar el equilibrio, la calidad y reducir los errores en los pases. Tenemos jugadores con la calidad suficiente para lograrlo y ofrecer un mejor partido”.

Confirmó que ya tiene la alineación para enfrentar a Haití, pero prefiere no hacerla pública.

«No me importa dar a conocer la alineación, porque en el fútbol no hay secretos, pero primero quiero comunicársela a los jugadores», afirmó.

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    La decepción de Ancelotti tras el partido contra Marruecos

    El seleccionador italiano admitió su decepción por el bajo nivel de la Canarinha en la primera parte ante Marruecos.

    Añadió que la presión del debut y el peso de la camiseta podrían explicarlo.

    «El partido no fue bueno y critico al equipo», afirmó. «Tenemos que encontrar soluciones».

    “Hemos trabajado en corregir errores y sigo confiando en que podremos competir en este Mundial”.

    Sobre el estilo de juego, rechazó encasillar al equipo y afirmó que busca una selección versátil, capaz de adaptarse a cada partido y explotar las cualidades individuales en ataque y defensa.

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    Ancelotti advierte sobre Haití

    Sobre Haití, próximo rival de Brasil, Ancelotti elogió su organización, disciplina y fuerza física pese a la ajustada derrota ante Escocia.

    «Haití es un equipo equilibrado, bien organizado y con una idea clara de juego», afirmó.

    Por ello, el técnico italiano exigió la máxima concentración a sus jugadores, recordando que en el Mundial no hay partidos fáciles.

    Y añadió: «Debemos respetar a todos los rivales, porque se trata del Mundial y todas las selecciones llegan a él con la máxima motivación».

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