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Análisis: ¡Wahbi elimina a Marruecos y clasifica a Francia!

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Francia vs Marruecos
Francia
Marruecos
World Cup
K. Mbappe
M. Ouahbi
Francia
Marruecos
EE. UU.

Análisis: ¡Wahbi elimina a Marruecos y clasifica a Francia!

La derrota de Marruecos ante Francia no se debe solo a la diferencia de calidad individual. Todos saben que la selección de los «Gallos» tiene un ataque temible liderado por Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, además de mayor fuerza física y mejor organización táctica.

Sin embargo, Mohamed Wahbi pareció conformarse con no perder en lugar de buscar la victoria, y Francia dominó desde el inicio.

Marruecos ha hecho un gran torneo y merece reconocimiento, pero ante Francia renunció demasiado pronto a su mayor arma: la audacia ofensiva.

  • Una defensa baja sin ningún respiro

    Enfrentarse a la velocidad de Mbappé, Dembélé y Oulissi exige cautela, pero esa precaución se pasó de la raya.

    Desde el inicio, el seleccionador marroquí, Mohamed Wahbi, exageró al plantarse con una defensa muy baja y ceder la posesión a Francia.

    Marruecos no presionó en el centro del campo ni forzó errores franceses en la salida de balón; solo se replegó y esperó los ataques. Y ahí surgió el problema: si se concede tiempo y espacio a Francia, antes o después encuentra la forma de resolver.

    El resultado fue un dominio francés casi total, tanto en la posesión como en las transiciones y en el ritmo del partido.

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    Decisión sobre la interrupción del sistema

    La decisión más sorprendente fue alinear a Ezzedine Ounahi como falso delantero, aunque Wahbi tenía opciones mejores.

    Ounahi es un centrocampista que destaca por recibir bajo presión y conectar pases, pero no amenaza la profundidad ni obliga a los defensas a retroceder.

    Sin Sabiri, lo lógico era incluir a Sofiane Rahimi desde el inicio para aportar velocidad y desmarques detrás de la defensa.

    Su ausencia desde el inicio dejó a Francia con superioridad numérica en el centro del campo, y Onahi, aislado entre los centrales, no pudo presionar la salida de balón rival.

  • La presión francesa asfixió a Marruecos

    Con el paso del tiempo, la defensa francesa avanzó y la presión subió, lo que evidenció la incapacidad de Marruecos para sacar el balón.

    Sin salida desde atrás, sin ideas en el medio y sin pases profundos, pues la delantera no encontró los movimientos para aprovechar los espacios a la espalda de la defensa francesa.

    Marruecos quedó acorralado en su área, imagen poco habitual en sus anteriores duelos con selecciones fuertes.

    Sin un jugador capaz de presionar a la defensa francesa, el balón salía con facilidad y, aun cuando lo recuperaban, la selección europea dominaba el centro del campo.

    Por ello, recuperaba el balón con rapidez y dominaba los duelos individuales.

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    La reacción llegó demasiado tarde.

    El verdadero cambio de Mohamed Wahbi llegó tras el primer gol, cuando ingresó Sofiane Rahimi y Marruecos se lanzó al ataque.

    El ataque mejoró, pero el empuje fue descontrolado: las líneas se separaron y aparecieron espacios detrás del centro del campo y la defensa, lo que aprovechó Ousmane Dembélé para marcar el segundo gol y sentenciar el partido.

    Es irónico: sus mejores minutos ofensivos llegaron cuando ya perdían, como si necesitaran encajar un gol para mostrar su verdadera personalidad.

  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Solo Bono salvó a Marruecos de una derrota abultada

    Yassine Bono fue la figura de Marruecos: salvó varias ocasiones claras, detuvo un penalti en la primera parte y mantuvo a su equipo en el partido pese a la constante presión de Francia.

    Los números lo confirman: Francia remató 22 veces y Marruecos solo 5, reflejo del claro dominio francés.

    La diferencia refleja no solo superioridad ofensiva, sino la incapacidad marroquí de crear ocasiones. Sin Bono, el marcador habría sido aún mayor.

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