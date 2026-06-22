Gerry Cardinale impulsa una revolución más conceptual que de personal. El propietario de RedBird abandona el modelo italiano —con consejero delegado, director general, director deportivo y entrenador— para adoptar el inglés, que apuesta por un equipo multidisciplinar.





Ruben Amorim ya vivió algo similar en el Manchester United, con resultados discretos, pero posee la experiencia necesaria para liderar este proyecto.





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