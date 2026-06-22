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grafica amorim milan 2.1 2026Getty Images

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Amorim llega a Milán con prisa: al llegar, se centrará en el campo y el mercado

AC Milán
R. Amorim
Fichajes

Milán: Amorim mantendrá contacto constante con Cardinale para conformar la plantilla. Llegará a Milán el [fecha].

Gerry Cardinale impulsa una revolución más conceptual que de personal. El propietario de RedBird abandona el modelo italiano —con consejero delegado, director general, director deportivo y entrenador— para adoptar el inglés, que apuesta por un equipo multidisciplinar.


Ruben Amorim ya vivió algo similar en el Manchester United, con resultados discretos, pero posee la experiencia necesaria para liderar este proyecto.


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  • CENTRO DEL MERCADO EN CONTACTO DIRECTO CON CARDINALE

    El equipo estratégico de RedBird establece una estructura jerárquica en la que Amorim, cada vez más, actuará como responsable en contacto directo con Cardinale y con el directorde fichajes, Almstadt. El exjugador del Sporting de Lisboa ya trabaja desde hace varias semanas: ha elaborado una lista de refuerzos necesarios y ha empezado a hablar con jugadores como Maignan y Rabiot.

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  • CUANDO LLEGA A MILÁN

    Amorim llegará a Italia a principios de julio para conocer las instalaciones: Milanello, Casa Milan, Vismara y San Siro.

     El exentrenador del Manchester United se quedará en Milán para empezar a preparar la temporada, se ausentará unos días y luego regresará a Milanello para la concentración del 12 de julio. La cuenta atrás ha comenzado: Amorim está listo para iniciar su ciclo de tres años en el Milan.