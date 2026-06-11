Alisson explica cómo Carlo Ancelotti ha «transformado» a la selección brasileña tras un «periodo muy difícil»

Aunque Ancelotti marca la filosofía, Alisson rindió homenaje a su entrenador de porteros y ídolo de infancia, Claudio Taffarel. El campeón del Mundial 1994 ha sido una constante en la carrera del guardameta, tanto en la selección como en Anfield, y representa el vínculo con el pasado exitoso de Brasil.

«Uno de mis recuerdos más vívidos, de cuando tenía seis años, es la semifinal contra Holanda en 1998. Mi padre bromeó cuando Taffarel detuvo el penalti; tomó un pastel y se lo arrojó a la cara. Por eso lo recuerdo tanto», recordó Alisson. «Es un privilegio trabajar con él: un ídolo, una inspiración y un referente para quienes soñábamos con ser porteros. De niño decíamos: “Taffareeel…”. Nos da fuerzas en los momentos difíciles y ha dejado un legado que va más allá de lo que hizo como jugador. Quizá la gente no valora tanto su trabajo como entrenador de porteros, pero gracias a él he mantenido un alto nivel durante tanto tiempo».