En el programa «Bajo los palos», junto a Iker Casillas, Guti afirmó que la rapidez de la decisión sugería graves problemas internos. Tras 15 años en el primer equipo y formarse en La Fábrica, argumentó que Florentino Pérez no abandona un proyecto importante tan pronto a menos que haya ocurrido algo serio entre bastidores.

«Algo muy grave pasó para que Alonso se fuera», afirmó. «Xabi no era un proyecto de cinco meses o un año, sino a largo plazo. Conociendo a Florentino, no toma estas decisiones si no ocurre algo importante. Creo que sucedió algo extraño en el vestuario».