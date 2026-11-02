¿Al Hilal o Barcelona?: el sueño de Félix sin garantías

El Al-Hilal saudí ha entrado en el círculo de las especulaciones sobre el futuro del portugués João Félix, después de que su nombre apareciera como posible destino para el delantero que actualmente juega en las filas del Al-Nassr y que no oculta su deseo de regresar algún día al Barcelona y volver a vestir la camiseta del conjunto catalán.
El interés del Al-Hilal salió a la luz de boca de Tarek Al-Tuwaijri, exdirector ejecutivo del club, durante su aparición en el programa "Al-Mansa" a través de la plataforma saudí "Thmanyah", en la que expresó su deseo de que Félix continúe en la liga saudí y dejó la puerta abierta a su traspaso al Al-Hilal o a uno de sus rivales.