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¿Al Hilal o Barcelona?: el sueño de Félix sin garantías

Barcelona
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El Al-Nassr afila sus armas para blindar a su estrella

El Al-Hilal saudí ha entrado en el círculo de las especulaciones sobre el futuro del portugués João Félix, después de que su nombre apareciera como posible destino para el delantero que actualmente juega en las filas del Al-Nassr y que no oculta su deseo de regresar algún día al Barcelona y volver a vestir la camiseta del conjunto catalán.

El interés del Al-Hilal salió a la luz de boca de Tarek Al-Tuwaijri, exdirector ejecutivo del club, durante su aparición en el programa "Al-Mansa" a través de la plataforma saudí "Thmanyah", en la que expresó su deseo de que Félix continúe en la liga saudí y dejó la puerta abierta a su traspaso al Al-Hilal o a uno de sus rivales.

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  • Declaraciones del Al-Hilal y movimientos del Al-Nassr

    El Tuwaijri declaró: "Primero deseo que Félix no abandone la Roshn League. Si el Al-Hilal es capaz de ficharlo, sería algo bueno, y lo mismo se aplica al Al-Ittihad y al Al-Ahli". Las declaraciones del exdirectivo del Al-Hilal despertaron las especulaciones sobre el futuro del jugador, pero el diario español "Sport" aseguró que no existe hasta el momento ninguna negociación oficial entre el Al-Hilal y el Al-Nassr en torno a la estrella portuguesa.

    Las cosas se complican aún más por los movimientos del Al-Nassr para retener al jugador, ya que el diario saudí "Al-Riyadia" informó recientemente que el club estudia activar una cláusula que le permite prorrogar el contrato de Félix de forma unilateral hasta junio de 2029, mejorando su salario anual de los 10 millones de euros actuales a cerca de 12,5 millones.

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  • El Barcelona: un sueño sin garantías

    Sport comentó: "Este posible movimiento choca con el deseo del jugador de recuperar su presencia en el panorama europeo, según los informes que señalaron que su agente Jorge Mendes estudió la posibilidad de evitar la renovación del contrato, para mantener abiertas las opciones de salida".

    El Barcelona sigue presente en los cálculos de Félix, quien conserva recuerdos especiales de su anterior etapa con el equipo y sitúa el regreso al Camp Nou entre sus aspiraciones personales, pero este deseo no se ha traducido hasta ahora en un movimiento concreto, ante las complicaciones económicas vinculadas a la operación.

    Entre el deseo del Al Nassr de renovar su contrato, la posibilidad de que el Al Hilal entre en la competencia y la ambición del jugador de regresar a Europa, el futuro de Félix parece abierto a varias posibilidades durante los próximos meses, mientras el sueño de volver al Barcelona sigue vigente sin garantías de que se haga realidad.

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