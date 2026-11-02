¿Al Hilal o Barcelona?: el sueño de Félix sin garantías

Sport comentó: "Este posible movimiento choca con el deseo del jugador de recuperar su presencia en el panorama europeo, según los informes que señalaron que su agente Jorge Mendes estudió la posibilidad de evitar la renovación del contrato, para mantener abiertas las opciones de salida".

El Barcelona sigue presente en los cálculos de Félix, quien conserva recuerdos especiales de su anterior etapa con el equipo y sitúa el regreso al Camp Nou entre sus aspiraciones personales, pero este deseo no se ha traducido hasta ahora en un movimiento concreto, ante las complicaciones económicas vinculadas a la operación.

Entre el deseo del Al Nassr de renovar su contrato, la posibilidad de que el Al Hilal entre en la competencia y la ambición del jugador de regresar a Europa, el futuro de Félix parece abierto a varias posibilidades durante los próximos meses, mientras el sueño de volver al Barcelona sigue vigente sin garantías de que se haga realidad.

Lee también: lo comparó con un mago brasileño: el padre de Yamal corrige un error común sobre su hijo y desafía al Madrid

Lee también: la grieta de Mourinho y el indicio del PSG: la puerta del Real Madrid no se cerrará ante Hakimi