Ahora Vicario es imprescindible para la Juventus, a la espera de Palmisani

El papel de Vicario, además el único jugador de la Juventus presente entre los convocados de Italia de Roberto Mancini, cobra más importancia, al igual que su peso específico dentro de la plantilla del equipo de Luciano Spalletti. Con toda probabilidad, el friulano, nacido en 1996, jugará más partidos de los que habría jugado con la presencia de Grabara. Hasta hoy, Vicario ha jugado 5 partidos (todos en liga, encajando 4 goles), mientras que Grabara jugó en el debut en la Europa League, contra el NEC Nimega (partido terminado 5-0 para la Juve, con asistencia del portero polaco para Nico González).





Para Vicario, que ha comenzado bien su aventura en la Juventus, en particular con dos paradas determinantes en el partido ganado contra el Parma, será fundamental estar al 100% de forma, y en ese sentido el ex del Tottenham parece estarlo, después de una temporada 2025-26 condicionada por el problema de hernia inguinal, con la consiguiente operación, que condicionó la segunda parte de la pasada temporada, manteniéndolo de baja de marzo a junio.



