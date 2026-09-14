¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
West Ham United FC v Liverpool FC - Premier LeagueGetty Images Sport

Traducido por

Adiós, Miklosko: la historia del portero que hizo llorar al Manchester United

L. Miklosko
West Ham
Inglaterra

El legendario portero del West Ham fallece tras luchar contra el cáncer

El West Ham United anunció el fallecimiento de su legendario portero checo Ludek Miklosko a los 64 años, tras una valiente batalla de tres años contra el cáncer.

Miklosko, que dejó de recibir tratamiento en diciembre de 2024, se había despedido de su afición de forma legendaria pocos días antes, cuando regresó al estadio de Londres para presenciar el partido de su equipo ante el Liverpool en la Premier League, donde recibió un recibimiento de héroe y la afición coreó su nombre durante un largo rato, en una escena que refleja su lugar especial en el corazón de los seguidores del club londinense.

  • Anuncio de la marcha del portero legendario

    El West Ham declaró en un emotivo comunicado oficial: "Con enorme tristeza y pesar, el West Ham United lamenta el fallecimiento de su legendario exportero y exentrenador, Ludek Miklosko". 

    El comunicado añadió: "Descansa en paz, Ludek, nuestro querido e inspirador guardameta, y gran hombre de buen corazón".

    Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

    • Anuncios

  • 400 partidos y un amor que no termina

    Miklosko disputó cerca de 400 partidos con la camiseta del West Ham entre 1990 y 1998, y fue uno de los jugadores más queridos por la afición, que siguió coreando su nombre incluso después de su salida del club, al que regresaría más tarde como entrenador de porteros.

    Su historia con la gloria comenzó pronto: en su primera temporada completa, la 1990-1991, guió al equipo al ascenso a la antigua Primera División, alcanzó con él las semifinales de la FA Cup y fue galardonado como mejor jugador del club esa misma temporada.

    Pero el momento que inmortalizó su nombre en la historia de la Premier League llegó en la última jornada de la temporada 1994-1995, cuando ofreció una actuación heroica ante el Manchester United y el partido terminó con empate 1-1, un resultado que privó del título a los Diablos Rojos y se lo entregó al Blackburn Rovers, convirtiéndose en uno de los partidos más inolvidables de la historia de la liga.

    Su vínculo con el club se mantuvo estrecho hasta el final, pues cuando el West Ham conquistó el título de la UEFA Europa Conference League en 2023 en la capital, Praga, Miklosko estuvo presente y los aficionados lo recibieron con una enorme calidez mientras daba una vuelta al terreno de juego antes del inicio del partido.

  • El adiós que merece una leyenda

    El West Ham anunció un periodo de luto en su memoria antes de su partido de la tercera ronda de la Carabao Cup ante el Fulham el martes, además de que dedicará su próximo partido en la Championship inglesa frente al Queens Park Rangers, el 9 de octubre, a su memoria; se trata del club en el que disputó 57 partidos entre 1998 y 2001 antes de retirarse.

    Por su parte, su hijo Martin declaró en un emotivo comunicado: "Con el corazón encogido por la tristeza, lamentamos el fallecimiento de nuestro padre Ludek, tras una valiente lucha contra el cáncer. Nuestro padre adoraba al West Ham United, y en especial oír su nombre coreado con orgullo y devoción en cada partido. El club y su afición fueron, y seguirán siendo siempre, parte de nuestra familia, por lo que os damos las gracias a todos desde lo más profundo de nuestro corazón".

    Miklosko cerró su trayectoria internacional con 42 partidos con las selecciones de Checoslovaquia y la República Checa, antes de poner fin a su carrera como director del departamento deportivo de su club de origen, el Banik Ostrava, donde comenzó todo ocho años antes de su traspaso a Inglaterra.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Carabao Cup
West Ham crest
West Ham
WHU
Fulham crest
Fulham
FUL