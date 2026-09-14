Adiós, Miklosko: la historia del portero que hizo llorar al Manchester United

Miklosko disputó cerca de 400 partidos con la camiseta del West Ham entre 1990 y 1998, y fue uno de los jugadores más queridos por la afición, que siguió coreando su nombre incluso después de su salida del club, al que regresaría más tarde como entrenador de porteros.

Su historia con la gloria comenzó pronto: en su primera temporada completa, la 1990-1991, guió al equipo al ascenso a la antigua Primera División, alcanzó con él las semifinales de la FA Cup y fue galardonado como mejor jugador del club esa misma temporada.

Pero el momento que inmortalizó su nombre en la historia de la Premier League llegó en la última jornada de la temporada 1994-1995, cuando ofreció una actuación heroica ante el Manchester United y el partido terminó con empate 1-1, un resultado que privó del título a los Diablos Rojos y se lo entregó al Blackburn Rovers, convirtiéndose en uno de los partidos más inolvidables de la historia de la liga.

Su vínculo con el club se mantuvo estrecho hasta el final, pues cuando el West Ham conquistó el título de la UEFA Europa Conference League en 2023 en la capital, Praga, Miklosko estuvo presente y los aficionados lo recibieron con una enorme calidez mientras daba una vuelta al terreno de juego antes del inicio del partido.