¿Adicción? La estrella del Barcelona abre su corazón con impactantes confesiones

El polaco Wojciech Szczesny, guardameta del Barcelona, reveló que no está dispuesto a luchar contra su adicción al tabaco.

Más allá de su nivel dentro del terreno de juego, Szczesny ha logrado ganarse el cariño de la afición del Barcelona gracias a su personalidad franca y a su manera espontánea de ser.

Y por primera vez en su carrera, tiene un cántico especial de la afición ("Szczesny el fumador"), algo que le hace muy feliz pese a estar relacionado con su adicción al tabaco.

El diario Sport publicó las declaraciones de Szczesny durante su entrevista con el diario "The Athletic", donde habló de la "debilidad" que padece, subrayando que, pese a ser algo "terrible" y que no recomienda a nadie, no está dispuesto a librar una batalla contra ella.

El guardameta polaco dijo: "Nunca antes había tenido un cántico propio, así que lo estoy disfrutando. Puede que no parezca lo más profesional del mundo, pero soy como soy. La gente sabe que tengo una adicción de la que no puedo deshacerme".

Y añadió: "Creo que esto también les parece auténtico, porque muchos jugadores tienen distintos tipos de adicción, ya sea a la nicotina, al alcohol o al juego. Pero yo soy abierto respecto a este asunto. Es una adicción que ni siquiera estoy dispuesto a combatir. La acepto, y quizás eso es lo que hace que parezca auténtico a ojos de la gente".

El guardameta polaco también explicó que la gente no cree que fume solo por las fotos que le tomaron los paparazzi, sino porque él mismo lo reconoció.

Dijo: "He reconocido mi adicción, una adicción que sufren muchas personas en todo el mundo. Y quizás la gente pueda verse reflejada en esta historia".

Y matizó, subrayando: "Nunca pienso en animar a la gente a fumar. Creo que es algo terrible, y todos deberían evitarlo. Es una de mis debilidades, pero estoy en paz con esa debilidad".