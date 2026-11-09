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AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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AC Milan, la nueva vida de Musah con Amorim: primeros contactos para renovar su contrato

AC Milán
Y. Musah

Milan, Amorim ha revitalizado a Musah: cada vez más importante en el proyecto, primeros contactos para renovar su contrato

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Florenzi, comentarista de Sky, le dijo lo siguiente a Musah tras el derbi que el AC Milan ganó al Inter: «Te felicito porque has vivido dos temporadas que no han sido fáciles. Sé que has sufrido mucho, pero que nunca te has rendido. Puedo asegurarlo porque he trabajado contigo durante años y te he visto. Ha sido un verdadero placer. Así que, antes que nada, enhorabuena. Que no se te suba a la cabeza, aunque estoy seguro de que no será así porque eres un buen chico».

Palabras directas y sinceras de alguien que ha compartido el vestuario del AC Milan y, sobre todo, ha seguido la trayectoria en el club del centrocampista estadounidense de 23 años. Musah le debe mucho, si no todo, a Ruben Amorim: el técnico portugués lo ha revitalizado por completo tras dos temporadas muy difíciles, apostando por él desde el primer día y recibiendo a cambio mucho trabajo y compromiso.

  • Pieza clave del proyecto

    En el proyecto de juego de Amorim, un futbolista con las características de Musah es imprescindible: un motor importante, gran capacidad para pasar de una fase de juego pasiva a otra activa y excelentes cualidades en las transiciones. Además, tiene una marcada versatilidad táctica que le permite jugar en varias posiciones: contra el Genoa, Amorim llegó incluso a alinearlo como lateral izquierdo.

    En lo que va de temporada, Musah suma 11 partidos de liga, con un total de 759 minutos jugados, y 3 de Europa League, con 222 minutos jugados. Juega mucho o siempre.

  • PUEDE RENOVAR

    No solo Amorim está satisfecho con el rendimiento de Musah, sino también la dirección deportiva del club. De hecho, en los últimos días se ha debatido internamente la posibilidad de ampliar su contrato, que vence en 2028. Los recientes contactos con el entorno del jugador han servido para empezar a estudiar la posibilidad de renovarlo, aunque las conversaciones se encuentran en una fase inicial. Musah gana actualmente unos 2 millones de euros por temporada y, si mantiene este nivel, renovará su vínculo con el Milan antes de que termine la temporada.

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