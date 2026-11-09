Según el Corriere della Sera, el Milan se ha dado cuenta de la carga demasiado grande que recae en estos momentos sobre los hombros de Francesco Camarda. Incluso Goncalo Ramos es objeto de numerosas críticas por su falta de goles, y hacer recaer todo el peso del ataque sobre el italiano cuando el titular ya atraviesa dificultades es una tarea que corre el riesgo de hundirlo. Es más, el Milan empieza a plantearse seriamente una cesión de seis meses para Camarda, con el fin de que tenga más minutos y continuidad, quizá como titular.