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«Abusos de poder»: Gianni Infantino se enfrenta a una impugnación formal para inhabilitarle como presidente de la FIFA
FairSquare pide que se prohíba la candidatura de Infantino
FairSquare ha presentado una carta formal al Comité de Gobernanza, Auditoría y Cumplimiento de la FIFA en la que pide que se declare a Infantino no elegible para las elecciones presidenciales del próximo año. El dirigente, de 56 años, es actualmente el único candidato que ha anunciado su intención de presentarse. Si es reelegido, Infantino aseguraría un cuarto mandato que prolongaría su presidencia hasta 2031. Sin embargo, FairSquare insiste en que ya está cumpliendo su tercer y último mandato según la normativa de la FIFA.
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Un recurso legal apunta al descuento del primer mandato
Infantino asumió el cargo en 2016 tras la salida de Sepp Blatter en medio de escándalos de corrupción. El Consejo de la FIFA acordó en 2022 que sus tres primeros años no contaban para el límite de tres mandatos porque estaba completando el mandato interrumpido de Blatter. En una carta enviada el 13 de agosto, FairSquare pidió al Comité de Revisión que revocara esa posición.
«Le escribimos para solicitarle que declare al Sr. Infantino inelegible para volver a presentarse a la Presidencia de la FIFA, sobre la base de que ya está cumpliendo su tercer y último mandato. Una decisión previa del Comité de Gobernanza, Auditoría y Cumplimiento de no contabilizar su primer mandato vulnera claramente la letra y el propósito de la disposición estatutaria de la FIFA sobre los límites de mandato presidencial», afirmaba la carta, según The Athletic.
«El 16 de diciembre de 2022, el Consejo de la FIFA celebró una reunión en Doha, Catar, tras la cual la FIFA publicó un comunicado de prensa en el que se hacía referencia a esta decisión: “El Consejo de la FIFA también confirmó por unanimidad su acuerdo con la opinión del Comité de Gobernanza, Auditoría y Cumplimiento de que el periodo entre 2016 y 2019 no cuenta como un mandato para el actual presidente de la FIFA, que por lo tanto está a punto de terminar su primer mandato.”
Una presidencia bajo la lupa
El mandato de Infantino se ha visto recientemente salpicado por una serie de controversias de alto perfil que han alejado a actores clave. Desde el turbio proceso en torno al Premio de la Paz de la FIFA de Donald Trump hasta un plan para vender participaciones en competiciones de la FIFA a capital privado, el dirigente de 56 años se encuentra cada vez más aislado. El grupo de defensa sigue preocupado porque permitir que Infantino eluda las reglas sobre el límite de mandatos sienta un peligroso precedente para futuros líderes.
«Ni los Estatutos de la FIFA ni el Reglamento de Gobernanza de la FIFA contemplan que un mandato presidencial no se contabilice porque no duró el periodo máximo de cuatro años», escribe la carta.
«Los estatutos establecen explícitamente que “ninguna persona podrá ejercer como presidente durante más de tres mandatos” sin hacer distinción alguna entre esos mandatos. La letra de la norma es clara y no contempla ninguna excepción en función de si el mandato fue completo o incompleto, ni con respecto al tipo de Congreso, Ordinario o Extraordinario, en el que tuvo lugar la elección.
«Teniendo en cuenta los diversos abusos de poder del Sr. Infantino y el fracaso del Consejo de la FIFA a la hora de exigirle responsabilidades, un escenario así es plausible».
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El Comité de Revisión afronta una decisión clave sobre la elegibilidad
FairSquare destacó que la dirección de la Comisión de Gobernanza, Auditoría y Cumplimiento ha cambiado desde la resolución inicial de 2022. El grupo de defensa considera que los actuales miembros de la Comisión de Revisión deben reevaluar la situación de manera independiente.
El grupo ha solicitado formalmente que la comisión haga cumplir los estatutos de la FIFA declarando a Infantino no elegible de cara a las elecciones del próximo año. Ahora, todas las miradas se dirigen a las comisiones internas de la FIFA para ver cómo responden a la creciente presión legal y política.
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