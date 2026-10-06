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Ministro Andrea AbodiGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Abodi: "¿Malagò? No se ha respetado una norma y se ha encontrado una solución"

Italia

Habla el ministro de Deportes tras el nombramiento de Malagò como comisario de la FIGC

«Siempre he sostenido y reiterado dos principios muy simples, pero nunca descontados: el respeto de las reglas, para todos, y la autonomía del deporte, en observancia de las normas del Estado».


Así lo afirma, en una nota, el ministro de Deporte y Juventud, Andrea Abodi, en relación con el nombramiento de Giovanni Malagò como comisario de la FIGC, recordando que «el CONI, a través de sus órganos y en el ejercicio de sus prerrogativas, ha tomado sus decisiones sobre la intervención de la FIGC, que pertenecen íntegramente a la autonomía del ordenamiento deportivo. Hay una regla que no ha sido respetada y una solución que ha sido identificada por las instituciones deportivas, reafirmando su eficacia».


  • «Como he reiterado en varias ocasiones, la última ayer en Pescara con motivo del partido de la selección italiana sub-21, al fútbol italiano le hacen falta serenidad, responsabilidad y trabajo conjunto», prosigue el ministro, tal y como recoge ANSA, «cada uno en su papel y con respeto a los papeles de los demás. Por parte del Gobierno, seguirán existiendo respeto por la autonomía, vigilancia en el ámbito de las competencias previstas por la ley y plena colaboración institucional en interés del deporte italiano», concluye Abodi.


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