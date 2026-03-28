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Emanuele Tramacere

Traducido por

Abodi defiende a Dimarco: «Una polémica sin sentido, no hay nada provocador»

Italy
Bosnia and Herzegovina
F. Dimarco
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
Bosnia and Herzegovina vs Italy

La celebración de un pequeño grupo de jugadores de la selección italiana, entre los que se encontraba Federico Dimarco, al término del partido entre Gales y Bosnia —en el que los bosnios se clasificaron para la final de la repesca del Mundial contra Italia en la tanda de penaltis— se ha vuelto viral.


En Bosnia se ha desatado la polémica, con la prensa y los aficionados locales hablando de «italianos arrogantes», pero para defender al lateral del Inter y a los Azzurri, el ministro de Deportes y Políticas Juveniles, Andrea Abodi, ha intervenido hoy ante los micrófonos de LaGazzetta dello Sport, tratando de desmontar el caos mediático en torno a la selección de Gattuso.


  • PRESENTE EN BÉRGAMO

    «Estoy un poco afónico porque el jueves por la noche grité... En Bérgamo se dieron cita al mismo tiempo el ministro, que buscó mantener una compostura razonable, y Andrea, que apostó por una exuberancia educada. En el descanso debió de haber algún mensaje inequívoco de Gattuso, y una vez de vuelta al campo, la selección se soltó y sacó lo mejor de sí misma».

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  • BOSNIA Y UN ESTADIO HOSTIL

    «Creo que se dan todas las condiciones, no solo en cuanto a la calidad técnica, sino también en lo que respecta a los aspectos psicológicos, para hacerlo bien. Claro, jugaremos en un estadio hostil, como es normal, pero la presencia de los aficionados italianos será sin duda apasionada y ruidosa. Y millones de corazones latirán con fuerza desde Italia y estoy seguro de que los chicos los sentirán bien. A estas alturas ya hay poco que aprender, solo hay que recuperar las energías más profundas y los sentimientos más profundos. El resultado final solo puede ser uno: Italia el 12 de junio en Canadá».

  • POLÉMICA SIN SENTIDO

    «¿El vídeo de la celebración que se ha vuelto viral? No me parece que hubiera un entusiasmo desmesurado, ni siquiera sé qué pensaban en ese momento. No entiendo por qué se le ha dado tanta importancia a esa celebración; estamos hablando de chicos que acababan de terminar el partido, no me parece que haya nada censurable ni provocador. Intentemos pasar página, ya tenemos muchas cosas objetivamente complicadas, esta es una polémica que no tiene sentido».

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