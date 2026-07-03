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Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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A pesar de negarse a huir, Nagelsmann renuncia como seleccionador de Alemania

World Cup
Alemania
J. Nagelsmann
Alemania

Julian Nagelsmann renunció como seleccionador de Alemania tras la temprana eliminación en el Mundial 2026.

El equipo no superó los dieciseisavos tras perder por penaltis ante Paraguay.

Según el diario «Bild», la Federación Alemana le forzó a renunciar.

Tras la derrota ante Paraguay, había rechazado dimitir: «No soy de los que huyen».

Sin embargo, cambió de idea tras una reunión de tres horas en la sede de la Federación Alemana en Fráncfort, a la que asistieron el presidente de la Federación, Bernd Neudorf, el presidente de la Bundesliga, Hans-Joachim Watzke, el director deportivo Rudi Völler y el director ejecutivo de la Federación, Andreas Rittig.

  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Las explicaciones de Nagelsmann no convencieron a la Federación Alemana

    Los responsables del fútbol alemán escucharon las explicaciones de Julian Nagelsmann sobre el fracaso en el Mundial y la eliminación en dieciseisavos.

    Sin embargo, sus explicaciones no convencieron.

    Tras la reunión, los asistentes le dejaron claro que debía plantearse dimitir.

    Finalmente, Nagelsmann ha aceptado dimitir como seleccionador, y recibirá una indemnización estimada en unos 7 millones de euros.

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