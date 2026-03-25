AFP
Traducido por
A John Toshack, leyenda del Liverpool, le han diagnosticado demencia
Una batalla desgarradora
Cameron reveló el estado de salud de su padre en una emotiva entrevista concedida al Daily Mail, en la que describió los retos que le plantea su pérdida de memoria a corto plazo. El exdelantero es famoso por su brillante etapa de ocho años en el Liverpool, donde ganó tres títulos de Primera División, la FA Cup y la Copa de Europa. Su dominio en el juego aéreo le convirtió en una pieza clave del legendario equipo construido por Bill Shankly, marcando 96 goles con los Reds antes de convertirse en uno de los jugadores-entrenadores más jóvenes de la historia del fútbol. Toshack también disputó 40 partidos con la selección de Gales, en los que marcó 13 goles.
- Getty Images Sport
Recordando la época dorada
Aunque la enfermedad afecta a sus recuerdos cotidianos, el hijo de Toshack reveló que la memoria a largo plazo de su padre sigue siendo un archivo vívido de una carrera llena de éxitos por toda Europa. A pesar de los desgarradores retos que plantea la enfermedad, la capacidad del hombre de 77 años para recordar complejos esquemas tácticos sigue siendo notablemente aguda: «Es una enfermedad terrible. Es en la memoria a corto plazo donde notamos los efectos: hablo con él casi todos los días y, si charlamos por la tarde, puede que no recuerde que también hablamos por la mañana», afirmó Cameron. «Pero si le pregunto por su etapa en el Liverpool, o en la Real Sociedad o en el Madrid, los detalles son asombrosos».
Añadió: «El otro día me estaba contando un partido del Real Madrid contra el AC Milan de Arrigo Sacchi y exactamente cómo modificó su mediocampo para hacer frente a Marco van Basten; el partido podría haber sido ayer, su memoria era tan clara. Le cuento lo que estamos haciendo en Tailandia y él sigue dándome buenos consejos. Como entrenador, siempre veía dos o tres jugadas por delante, y la verdad es que eso siempre ha estado en mis genes».
El legado de Toshack como entrenador
La influencia de Toshack en el fútbol se extendió mucho más allá de Merseyside, lo que le llevó a desarrollar una notable carrera como entrenador que abarcó nueve países. Tras guiar al Swansea City en un ascenso histórico desde la Cuarta División hasta la máxima categoría en solo cuatro temporadas, se convirtió en una figura célebre en España, ganando la Copa del Rey con la Real Sociedad y llevando al Real Madrid a conquistar el título de liga. Sus posteriores etapas le llevaron a Turquía, Marruecos y Azerbaiyán, además de dos etapas como seleccionador de Gales.
- AFP
Cameron sigue los pasos de su padre
La prioridad inmediata de la familia de Toshack sigue siendo hacer frente a los retos diarios que plantea la enfermedad, ahora que el icono del Liverpool se aleja de la vida pública. Su profundo legado futbolístico perdura a través de su hijo, Cameron, quien actualmente aplica los esquemas tácticos de su padre en Tailandia con el Buriram United y sigue profundamente vinculado al hombre que siempre era capaz de «ver dos o tres jugadas por delante».