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5 cosas que harán del título de la Copa del Golfo 27 algo "saudí"

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Arabia Saudí vs Kuwait
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Oman vs Arabia Saudí
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¿Qué espera a Arabia Saudí?

Cuanto más se acerca la fecha de inicio de la Copa del Golfo, comienzan los cálculos y cambian los pronósticos, pero la vigésimo séptima edición parece diferente para la selección de Arabia Saudí, que entra en el torneo esta vez en medio de una serie de factores que podrían otorgarle una ventaja importante en la carrera por el título.

Arabia Saudí no disputará la «Copa del Golfo 27» como una selección que solo busca superar la fase de grupos, sino que se presentará ante su afición y en su propio terreno, con una lista escogida cuidadosamente por Georgios Donis, y con una nueva generación que quiere demostrar su valía, tras los grandes cambios que ha experimentado la fisonomía de la selección durante el último periodo.

Y con un fútbol que sigue abierto a todas las posibilidades, hay 5 cosas concretas que convierten a la selección de Arabia Saudí en uno de los principales candidatos a competir por la Copa del Golfo, y quizás a recuperarla tras una larga ausencia.

  • La localía y la afición: un arma extra para Arabia Saudita

    Una de las primeras cartas que juegan a favor de la selección saudí es la disputa del torneo en su propio suelo, ya que Yeda acoge las competiciones de la "Copa del Golfo 27" durante el periodo comprendido entre el 23 de septiembre y el 6 de octubre, y los partidos del torneo se celebran en los estadios de la Ciudad Deportiva Rey Abdullah "Al-Inma" y la Ciudad Deportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal.

    Y lo más importante para Arabia Saudí es que sus tres partidos en la fase de grupos se disputarán en el estadio Al-Inma, comenzando por el enfrentamiento ante Kuwait el 23 de septiembre, luego Omán el 26 de septiembre, antes de medirse a Irak en la clausura de la primera ronda el 29 de septiembre.

    Lee también: Donis y la promesa perdida: ¿sorprenderá a la afición saudí con una identidad diferente?
    Esto otorga a la selección saudí una clara ventaja en cuanto a la familiaridad con el estadio y el ambiente y a no tener que desplazarse entre ciudades, además del apoyo de la afición previsto, factores que podrían desempeñar un papel importante especialmente en los partidos decisivos.

    Y llama la atención que Arabia Saudí ya se coronó con el título de la Copa del Golfo cuando acogió el torneo en el año 2002, después de encabezar las competiciones sin derrota, de modo que la experiencia de jugar en casa y con su afición sigue siendo uno de los recuerdos positivos en la historia de Arabia Saudí en el torneo.

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    Denis tiene la oportunidad de construir una nueva selección

    El segundo factor está relacionado con el director técnico Georgios Donis, que afronta el torneo con una lista muy diferente a los nombres que participaron con la selección en el Mundial 2026.

    La lista de Arabia Saudita incluyó a 26 jugadores y estuvo marcada por la ausencia de varios nombres que la afición estaba acostumbrada a ver con la selección, entre ellos Salem Al-Dawsari y Saud Abdulhamid, además de otro grupo de jugadores del Mundial 2026, mientras que un conjunto de caras nuevas obtuvo su oportunidad en la convocatoria.

    La presencia de nombres como Saleh Abu Al-Shamat, Mohammed Abu Al-Shamat, Hammam Al-Hammami, Rayan Hamed, Mohammed Mahzari y Zakaria Hawsawi, junto a elementos con experiencia internacional como Mohammed Al-Owais, Mohammed Kanno, Hassan Al-Tambakti y Firas Al-Buraikan, le otorga a Donis una mezcla entre experiencia y juventud.

    Y aquí el torneo podría convertirse en un punto importante en la construcción de una nueva selección, especialmente porque los jugadores nuevos entran en la competición con una gran motivación para demostrar su valía, mientras que los experimentados son conscientes de que el torneo representa una oportunidad para devolver a la selección saudí al podio de campeones.

  • Un camino claro

    Quizás no se pueda calificar el grupo de Arabia Saudí como sencillo, después de que el sorteo la emparejara con Irak, Omán y Kuwait, selecciones que cuentan con una gran historia y experiencia en el torneo del Golfo.

    Pero, al mismo tiempo, el panorama parece claro para Donis y sus jugadores, pues Arabia Saudí conoce a sus tres rivales, además de que el calendario de partidos le da la oportunidad de afrontar el torneo paso a paso, empezando por Kuwait, luego Omán, antes de chocar con Irak en la última jornada.

    El último enfrentamiento ante Irak podría ser el más importante desde el punto de vista aritmético y técnico, pero llegará después de dos partidos durante los cuales la selección saudí podrá definir su posición en el grupo de forma temprana, lo que podría darle un mayor margen para afrontar el tercer encuentro.

    Por lo tanto, la dificultad del grupo no significa necesariamente que sea un obstáculo para Arabia Saudí, sino que puede ser un factor que le ayude a elevar el nivel de concentración desde el principio, en lugar de entrar en el torneo con partidos fáciles y luego afrontar una prueba dura en las rondas eliminatorias.

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  • المنتخب السعودي الأولمبي تحت 23 عامًا Saudi National Team's X Official Account

    El título no es ajeno

    Cuando se trata de la Copa del Golfo, la selección de Arabia Saudí cuenta con una historia que la mantiene siempre presente en las cuentas del torneo, incluso si ha estado alejada del título durante mucho tiempo.

    Arabia Saudí se coronó campeona de la Copa del Golfo en 3 ocasiones anteriormente, en las ediciones de 1994, 2002 y 2003, además de haber quedado subcampeona en varias ediciones, lo que confirma que la selección saudí estuvo presente de forma constante en las fases avanzadas del torneo.

    Y lo más llamativo es que el último título saudí llegó hace más de dos décadas, cuando Arabia Saudí se coronó campeona en la "Copa del Golfo 16" en Kuwait en 2003, tras liderar el torneo con 14 puntos y sin conocer la derrota, logrando así su tercer título en la historia de la competición y el segundo de forma consecutiva.

    De ahí que la "Copa del Golfo 27" represente una nueva oportunidad para poner fin a esta larga ausencia, sobre todo porque el torneo regresa a tierras saudíes, lo que hace que la idea del cuarto título esté muy presente en las cuentas de la afición y de la selección.

  • saudi arabia and united emiratesX/SaudiNT

    Una generación que quiere escribir una historia diferente

    Quizás el quinto factor sea el más ligado al estado psicológico de los jugadores de la selección de Arabia Saudita, ya que la nueva convocatoria incluye a un gran número de futbolistas que buscan demostrar su valía a nivel internacional.

    La presencia de jugadores como Mohammed Al-Qahtani, Ziyad Al-Johani, Saleh Abu Al-Shamat, Hammam Al-Hammami y Sultan Mandash le otorga a Dónis múltiples opciones, en un momento en el que la selección conserva elementos capaces de aportar cierta experiencia al grupo, como Al-Owais, Kanno, Al-Tambakti, Al-Buraikan y Al-Hamdan.

    Además, la ausencia de algunos nombres destacados eleva el nivel de responsabilidad sobre los presentes, porque cualquier jugador que tenga la oportunidad de participar es consciente de que el torneo podría ser una de las etapas más importantes en el inicio de su trayectoria con la selección absoluta, algo que puede generar un ambiente de competencia dentro del grupo.

    Y, al final, ninguno de estos factores puede considerarse una garantía para el título, ya que las copas del Golfo siempre se han caracterizado por las sorpresas y la igualdad de niveles. Sin embargo, la combinación de la localía y la afición, una nueva convocatoria, un entrenador que busca construir un equipo diferente, un fuerte historial en el torneo y una gran motivación en un grupo de jugadores hace que la selección de Arabia Saudita entre en la "Copa del Golfo 27" con más de una razón para soñar con el cuarto título.

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