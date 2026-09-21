La primera de las bazas que juega a favor de la selección de Arabia Saudí es la celebración del torneo en su propio país, ya que Yeda acoge las competiciones de la "Copa del Golfo 27" durante el periodo comprendido entre el 23 de septiembre y el 6 de octubre, y los partidos del torneo se disputan en los estadios de la Ciudad Deportiva Rey Abdullah "Al-Inma" y la Ciudad Deportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal.

Lo más importante para Arabia Saudí es que sus tres partidos de la fase de grupos se disputarán en el estadio Al-Inma, comenzando por el enfrentamiento ante Kuwait el 23 de septiembre, luego Omán el 26 de septiembre, antes de medirse a Irak en la conclusión de la primera fase el 29 de septiembre.

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Este factor le concede a la selección de Arabia Saudí una clara ventaja en cuanto a la familiaridad con el estadio y el ambiente, y la no necesidad de desplazarse entre ciudades, además del apoyo de la afición previsto, factores que pueden desempeñar un papel importante especialmente en los partidos decisivos.

Lo llamativo es que Arabia Saudí ya se coronó con el título de la Copa del Golfo cuando fue anfitriona del torneo en el año 2002, después de encabezar las competiciones sin sufrir derrota, de modo que la experiencia de jugar en casa y con su afición sigue siendo uno de los recuerdos positivos en la historia de Arabia Saudí en el torneo.