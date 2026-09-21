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5 cosas que harán del próximo título del Golfo "saudí"

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¿Qué le espera a Arabia Saudita?

Cuanto más se acerca el inicio de la Copa del Golfo, comienzan los cálculos y cambian los pronósticos, pero la vigésimo séptima edición parece diferente para la selección de Arabia Saudí, que llega al torneo esta vez en medio de una serie de factores que podrían otorgarle una ventaja importante en la carrera por el título.

Arabia Saudí no disputará la "Copa del Golfo 27" como una selección que solo busca superar la fase de grupos, sino que se presentará ante su afición y en su propia casa, con una lista seleccionada cuidadosamente por Georgios Donis, y con una nueva generación que quiere demostrar su valía, tras los grandes cambios que se produjeron en la configuración de la selección durante el último periodo.

Y con un fútbol que permanece abierto a todas las posibilidades, hay 5 cosas concretas que convierten a la selección de Arabia Saudí en uno de los principales candidatos a competir por la Copa del Golfo, y quizá a recuperarla tras una larga ausencia.

  • La localía y la afición: un arma extra para Arabia Saudita

    La primera de las bazas que juega a favor de la selección de Arabia Saudí es la celebración del torneo en su propio país, ya que Yeda acoge las competiciones de la "Copa del Golfo 27" durante el periodo comprendido entre el 23 de septiembre y el 6 de octubre, y los partidos del torneo se disputan en los estadios de la Ciudad Deportiva Rey Abdullah "Al-Inma" y la Ciudad Deportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal.

    Lo más importante para Arabia Saudí es que sus tres partidos de la fase de grupos se disputarán en el estadio Al-Inma, comenzando por el enfrentamiento ante Kuwait el 23 de septiembre, luego Omán el 26 de septiembre, antes de medirse a Irak en la conclusión de la primera fase el 29 de septiembre.

    Lee también: Donis y la promesa perdida: ¿sorprenderá a la afición saudí con una identidad diferente?
    Este factor le concede a la selección de Arabia Saudí una clara ventaja en cuanto a la familiaridad con el estadio y el ambiente, y la no necesidad de desplazarse entre ciudades, además del apoyo de la afición previsto, factores que pueden desempeñar un papel importante especialmente en los partidos decisivos.

    Lo llamativo es que Arabia Saudí ya se coronó con el título de la Copa del Golfo cuando fue anfitriona del torneo en el año 2002, después de encabezar las competiciones sin sufrir derrota, de modo que la experiencia de jugar en casa y con su afición sigue siendo uno de los recuerdos positivos en la historia de Arabia Saudí en el torneo.

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    Denis tiene la oportunidad de construir una nueva selección

    El segundo factor está relacionado con el director técnico Georgios Donis, quien afronta el torneo con una lista muy diferente a la de los nombres que participaron con la selección en la Copa del Mundo 2026.

    La lista de Arabia Saudita incluyó a 26 jugadores y estuvo marcada por la ausencia de varios nombres a los que la afición estaba acostumbrada a ver con la selección, entre ellos Salem Al-Dawsari y Saud Abdulhamid, además de otro grupo de jugadores del Mundial 2026, mientras que un conjunto de caras nuevas obtuvo su oportunidad en la convocatoria.

    La presencia de nombres como Saleh Abu Al-Shamat, Mohammed Abu Al-Shamat, Hammam Al-Hammami, Rayan Hamed, Mohammed Mahzari y Zakaria Hawsawi, junto a elementos con experiencia internacional como Mohammed Al-Owais, Mohammed Kanno, Hassan Al-Tambakti y Firas Al-Buraikan, le brinda a Donis una mezcla entre experiencia y juventud.

    Y aquí el torneo podría convertirse en un punto importante en la construcción de una nueva selección, sobre todo porque los nuevos jugadores afrontan la competición con una gran motivación por demostrar su valía, mientras que los más experimentados son conscientes de que el torneo representa una oportunidad para devolver a la selección saudí al podio de campeones.

  • Un camino claro

    Quizás no se pueda describir el grupo de Arabia Saudí como sencillo, después de que el sorteo la ubicara junto a Irak, Omán y Kuwait, selecciones que poseen una gran historia y experiencia en el torneo del Golfo.

    Pero, al mismo tiempo, el panorama parece claro ante Donis y sus jugadores, pues Arabia Saudí conoce a sus tres rivales, y además el calendario de partidos le brinda la oportunidad de afrontar el torneo paso a paso, empezando por Kuwait, luego Omán, antes de chocar con Irak en la última jornada.

    El último enfrentamiento ante Irak podría ser el más importante desde el punto de vista matemático y técnico, pero llegará después de dos partidos en los que la selección saudí podrá definir tempranamente su posición en el grupo, algo que podría concederle un mayor margen para afrontar el tercer duelo.

    Por lo tanto, la dificultad del grupo no significa necesariamente que sea un obstáculo para Arabia Saudí, sino que puede ser un factor que le ayude a elevar su nivel de concentración desde el principio, en lugar de entrar al torneo con partidos fáciles y luego enfrentar una prueba dura en las rondas eliminatorias.

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    El título no es ajeno

    Cuando se trata de la Copa del Golfo, la selección de Arabia Saudita cuenta con un historial que la mantiene siempre presente en las cuentas del torneo, incluso si lleva mucho tiempo alejada del título.

    Arabia Saudita se ha coronado en la Copa del Golfo en 3 ocasiones, en las ediciones de 1994, 2002 y 2003, además de haber quedado subcampeona en varias ediciones, lo que confirma que la selección saudí ha estado presente de forma constante en las fases avanzadas del torneo.

    Lo más llamativo es que el último título saudí llegó hace más de dos décadas, cuando Arabia Saudita se coronó en la "Copa del Golfo 16" en Kuwait en 2003, tras liderar el torneo con un total de 14 puntos y sin derrotas, para conseguir su tercer título en la historia de la competición y el segundo de manera consecutiva.

    De ahí que la "Copa del Golfo 27" represente una nueva oportunidad para poner fin a esta larga ausencia, sobre todo porque el torneo regresa a tierras saudíes, algo que hace que la idea del cuarto título esté muy presente en las cuentas de la afición y de la selección.

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    Una generación que quiere escribir una historia diferente

    Quizá el quinto factor sea el más ligado al estado anímico de los jugadores de la selección saudí, ya que la nueva lista incluye a un buen número de futbolistas que buscan reafirmarse a nivel internacional.

    La presencia de jugadores como Mohammed Al-Qahtani, Ziyad Al-Johani, Saleh Abu Al-Shamat, Hammam Al-Hammami y Sultan Mandash le brinda a Dónis múltiples opciones, en un momento en el que la selección conserva elementos capaces de aportar cierta experiencia al grupo, como Al-Owais, Kanno, Al-Tambakti, Al-Bulayhi y Al-Hamdan.

    Asimismo, la ausencia de algunos nombres destacados eleva el techo de responsabilidad sobre los presentes, porque cualquier jugador que reciba la oportunidad de participar es consciente de que el torneo puede ser una de las estaciones más importantes al inicio de su trayectoria con la selección absoluta, lo que podría generar un clima de competencia dentro del grupo.

    Y al final, ninguno de estos factores puede considerarse una garantía de coronación, pues los torneos del Golfo siempre se han caracterizado por las sorpresas y la igualdad de niveles. Sin embargo, la combinación de la localía y la afición, una nueva lista, un entrenador que busca construir un equipo diferente, un fuerte historial en el torneo y una gran motivación en un grupo de jugadores hace que la selección saudí llegue a la "Copa del Golfo 27" con más de un motivo para soñar con el cuarto título.

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