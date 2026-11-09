Y explicó: "Creo que lo único que le falta al equipo, y el mayor reto al que se enfrenta Mourinho en estos momentos, es encontrar un lugar dentro de ese destacado rendimiento colectivo para la pieza que todavía no funciona como debería: Vinicius".

Y añadió: "Con la presencia de Vinicius, el equipo debe mantener el mismo grado de espíritu colectivo, jugar con la misma calidad y seguir trabajando de la misma manera durante los partidos".

Y continuó Morales: "Veremos qué queda aún por confirmar, y si José Mourinho, con el regreso de Vinicius, será capaz de mantener el mismo nivel de su equipo en el plano competitivo, y en cuanto a la solidaridad colectiva y el equilibrio".

Morales había elogiado el serio partido que ofreció el Real Madrid ante el Valencia, en ausencia del extremo brasileño, que se perdió los últimos cuatro partidos del equipo en LaLiga por sanción, tras su expulsión ante el Villarreal.

Se espera que Vinicius regrese a los planes de Mourinho en el duelo ante el Celta de Vigo, previsto para el sábado 21 de noviembre, en el estadio Santiago Bernabéu.

Vídeo: ¡fuera del top 30! Gran conmoción en la clasificación mundial de la liga saudí