El Real Madrid vive una etapa destacada bajo la dirección de su entrenador José Mourinho, después de que el equipo lograra 8 victorias consecutivas en LaLiga y en la Liga de Campeones, confirmando así su capacidad para competir con fuerza por los distintos títulos esta temporada.
El último triunfo llegó ante el Valencia por un contundente 3-0 en el estadio de Mestalla, reforzando la imagen positiva de un equipo que ha mostrado cohesión colectiva y una notable evolución en el plano individual de sus jugadores, según considera Roberto Morales, periodista de la agencia de noticias española "Efe".