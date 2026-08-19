Las entradas del Fulham para 2026/27 ya están a la venta para la quinta temporada consecutiva de los Cottagers en la Premier League, y arranca por todo lo alto: un derbi del oeste de Londres contra el Chelsea en Craven Cottage el lunes 24 de agosto. Es una nueva era a orillas del Támesis, con Alvaro Arbeloa al mando tras la marcha de Marco Silva al Benfica después de cinco años al frente, y con nuevos fichajes como Gonzalo Garcia y Shea Charles para refrescar la plantilla.

Tras dos 11.º puestos consecutivos, los aficionados llenarán Craven Cottage para ver si Arbeloa puede llevar al Fulham a puestos más altos de la tabla, con la visita del Brighton el Boxing Day y la del Arsenal el 30 de diciembre. GOAL te explica dónde comprar entradas del Fulham, cuánto cuestan y todos los partidos en casa de esta temporada.

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Próximos partidos del Fulham 2026/27 en Craven Cottage

A continuación, la lista completa confirmada de partidos del Fulham en casa en Craven Cottage para la temporada 2026/27:

Fecha Partido Competición Entradas lun 24 ago Fulham vs Chelsea Premier League Entradas sáb 5 sep Fulham vs Crystal Palace Premier League Entradas sáb 19 sep Fulham vs Manchester United Premier League Entradas sáb 17 oct Fulham vs Hull City Premier League Entradas sáb 7 nov Fulham vs Newcastle United Premier League Entradas sáb 28 nov Fulham vs Bournemouth Premier League Entradas sáb 12 dic Fulham vs Brentford Premier League Entradas sáb 26 dic Fulham vs Brighton & Hove Albion Premier League Entradas mié 30 dic Fulham vs Arsenal Premier League Entradas mié 6 ene Fulham vs Tottenham Hotspur Premier League Entradas sáb 23 ene Fulham vs Aston Villa Premier League Entradas sáb 6 feb Fulham vs Manchester City Premier League Entradas mié 10 feb Fulham vs Nottingham Forest Premier League Entradas sáb 27 feb Fulham vs Leeds United Premier League Entradas sáb 20 mar Fulham vs Liverpool Premier League Entradas sáb 17 abr Fulham vs Sunderland Premier League Entradas sáb 1 may Fulham vs Everton Premier League Entradas sáb 8 may Fulham vs Ipswich Town Premier League Entradas dom 23 may Fulham vs Coventry City Premier League Entradas

Las fechas proceden del calendario oficial de la Premier League y los horarios de inicio se confirman unas semanas antes de cada jornada, una vez hechas las elecciones televisivas, así que compruébalo siempre antes de viajar. Las fechas de copa, incluido un partido en casa de la EFL Cup contra el AFC Wimbledon, se añadirán a medida que se confirmen.

¿Cómo comprar entradas del Fulham 2026/27?

La mejor manera de comprar entradas del Fulham a precio oficial es a través del portal oficial de venta de entradas del club, donde los asientos se ponen a la venta en tres fases: primero para los abonados de temporada, luego para los socios del club clasificados por puntos de fidelidad y, por último, para el público en venta general, aunque los partidos más importantes rara vez llegan a ese punto. Los abonos de temporada garantizan la entrada a todos los partidos de liga en casa, además de prioridad para los encuentros de copa, pero están agotados para los nuevos aficionados, y la lista de espera es la única vía de acceso.

Para todos los demás, StubHub es la opción más realista, con entradas para todos los partidos del Fulham en casa, incluidos los reservados solo para socios y los agotados, con precios de reventa a partir de unos 53 euros y cada compra cubierta por la garantía FanProtect. Las entradas para los partidos fuera de casa funcionan de forma similar: el club las vende por orden de llegada a los abonados de temporada, y las plataformas de reventa se encargan del resto.

Para vivir una jornada premium, los paquetes de hospitality pueden reservarse a través de la web oficial del club, desde las Johnny Haynes y Thameside Superboxes con bufés, bebidas incluidas y asientos en balcón, hasta el Chairman's Lounge con servicio de plata junto a leyendas del club, además de la experiencia gastronómica previa al partido en Fulham Palace, fuera del estadio. Las opciones son limitadas y una consulta no garantiza un asiento, así que conviene registrar el interés pronto para los partidos más importantes.

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¿Cuánto cuestan las entradas del Fulham 2026/27?

El Fulham sigue teniendo una de las entradas más asequibles de la Premier League en Londres. Los precios oficiales para día de partido en Craven Cottage varían según la ubicación del asiento, el rival y el momento de la temporada, y recientemente se han estructurado de la siguiente manera:

Categoría Adulto Mayor Estudiante Júnior Hammersmith 35,00 £ 30,00 £ 30,00 £ 15,00 £ Putney Home 35,00 £ 30,00 £ 30,00 £ 15,00 £ Johnny Haynes E+F 50,00 £ 45,00 £ 45,00 £ 25,00 £ Johnny Haynes Other 40,00 £ 35,00 £ 35,00 £ 15,00 £

En el mercado de reventa, las entradas del Fulham se han anunciado desde unos 53 euros para partidos de menor demanda, subiendo con fuerza para el derbi contra el Chelsea, el Boxing Day ante el Brighton y las visitas de Arsenal, Liverpool y los dos clubes de Mánchester. Compara todo lo disponible actualmente en StubHub antes de que los precios suban según se acerque el día del partido.

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Todo lo que necesitas saber sobre Craven Cottage

Craven Cottage es uno de los estadios con más historia del fútbol inglés, casa del club más antiguo de Londres en la máxima categoría y famoso por su ubicación junto al río, a orillas del Támesis, su histórica tribuna Johnny Haynes y la recién remodelada Riverside Stand, que ha modernizado el estadio sin perder su encanto clásico. El Fulham nunca ha ganado un gran título, y fue subcampeón de la FA Cup en 1975 y de la Europa League en 2010, así que cada temporada en el Cottage trae la esperanza de poner fin por fin a esa espera.

La forma más fácil de llegar es en transporte público, ya que el aparcamiento está muy restringido alrededor del estadio. Putney Bridge, Hammersmith y Fulham Broadway, en el London Underground, dan servicio al estadio, junto con Putney en National Rail y los autobuses de día de partido desde Kingston, Putney y Hammersmith. Si quieres verlo más de cerca más allá del día de partido, hay visitas guiadas al estadio en inglés, español y portugués desde unas 22 libras, con paso por el túnel de los jugadores, los vestuarios, el borde del césped y el famoso balcón del Cottage.

Con un derbi en la jornada inaugural, una nueva era con nuevo entrenador y las visitas navideñas de Brighton y Arsenal, Craven Cottage tendrá una gran demanda durante toda la temporada. Asegura hoy tus entradas del Fulham 2026/27 en StubHubantes de que se agoten los partidos más importantes.