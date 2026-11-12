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WWE Survivor SeriesGetty Images
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Traducido por

Cómo comprar entradas para WWE Survivor Series: WarGames: fechas, precios y más

SHOPPING

Así puedes conseguir entradas para WWE Survivor Series: WarGames

El esperado WWE Survivor Series: WarGames regresa con un gran evento en directo el 28 de noviembre de 2026. Este año, el emblemático Daikin Park de Houston, Texas, acogerá el brutal e inolvidable formato de combate WarGames.

GOAL tiene toda la información esencial para que puedas seguir la acción en directo. Sigue leyendo para descubrir cómo conseguir tus entradas ahora y no perderte el evento.

¿Cuándo es WWE Survivor Series: WarGames?

Fecha y hora

Evento

Lugar

Entradas

Sábado, 28 de noviembre de 2026

Survivor Series: WarGames

Daikin Park, Houston, Estados Unidos

Entradas

¿Dónde comprar entradas para WWE Survivor Series: WarGames?

La mejor opción para encontrar entradas es acudir directamente a la taquilla oficial del recinto y a los distribuidores principales, como Ticketmaster. Las entradas suelen ponerse a la venta por fases. La preventa suele estar reservada a determinados aficionados, que tienen así la primera oportunidad de asegurarse un asiento. Tras ese periodo inicial, se abre la venta general al público.

StubHub es una alternativa si se agotan las entradas en la web oficial. El mercado de reventa permite encontrar asientos disponibles para este gran evento de lucha libre incluso cuando se agotan las entradas por los canales principales.

¿Cuánto cuestan las entradas para WWE Survivor Series: WarGames?

Los precios de las entradas para este gran evento en directo varían según la zona del Daikin Park en la que elijas sentarte. Al comprar directamente al proveedor oficial, los precios suelen partir de unos 74 $ para los asientos de las gradas superiores, que ofrecen la opción más asequible para ver la lucha libre en directo.

Si se agotan las entradas de venta general por los canales oficiales, plataformas de reventa como StubHub ofrecen otra opción para conseguir asientos a última hora. Actualmente, los precios en el mercado de reventa parten de unos 68 $.

Todo lo que necesitas saber sobre WWE Survivor Series: WarGames

WWE Survivor Series es uno de los mayores eventos en directo del calendario del entretenimiento deportivo. La incorporación del formato de combate WarGames ha elevado aún más la emoción. Se colocan dos cuadriláteros uno al lado del otro, rodeados por una enorme jaula de acero. Dos equipos de estrellas entran en la jaula a intervalos establecidos y el combate no puede terminar hasta que todos los participantes hayan entrado en ella. Los aficionados que viajen a Houston pueden esperar una noche inolvidable, llena de acrobacias aéreas, historias cargadas de dramatismo y brutales choques dentro del Daikin Park.

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