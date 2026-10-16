Cómo comprar entradas para el Abu Dhabi HSBC Championship: Fechas, precios y más

El Abu Dhabi HSBC Championship es uno de los torneos de élite del calendario mundial de golf y abre los prestigiosos playoffs del DP World Tour. Se celebra en el pintoresco Yas Links Abu Dhabi desde 2022 y forma parte de la Rolex Series. Su prestigio se remonta a 2006.

La competición reúne a los 70 mejores golfistas disponibles de la clasificación Race to Dubai, en una intensa lucha por los honores de final de temporada. Estrellas mundiales como Rory McIlroy y Tommy Fleetwood compiten habitualmente en este campo costero de tipo links.

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¿Cuándo se celebra el Abu Dhabi HSBC Championship?

Fecha y hora Jornada Lugar Entradas Jueves, 5 de noviembre de 2026, 07:00 Abu Dhabi HSBC Championship: primera ronda Yas Links, Abu Dabi, EAU Entradas Viernes, 6 de noviembre de 2026, 07:00 Abu Dhabi HSBC Championship: segunda ronda Yas Links, Abu Dabi, EAU Entradas Sábado, 7 de noviembre de 2026, 07:00 Abu Dhabi HSBC Championship: tercera ronda Yas Links, Abu Dabi, EAU Entradas Domingo, 8 de noviembre de 2026, 07:00 Abu Dhabi HSBC Championship: ronda final Yas Links, Abu Dabi, EAU Entradas

¿Dónde comprar entradas para el Abu Dhabi HSBC Championship?

Las entradas oficiales para el Abu Dhabi HSBC Championship se ponen a la venta directamente a través de la plataforma oficial de venta de entradas del DP World Tour y de Ticketmaster UAE. Los aficionados pueden obtenerlas por internet registrándose para los días de torneo que prefieran.

Si se agotan las entradas generales en los canales oficiales, Ticombo es una opción cuando ya no quedan entradas en la web oficial. Esta plataforma de reventa permite conseguir entradas ofrecidas por aficionados que ya no pueden acudir al recinto.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Abu Dhabi HSBC Championship?

Disfrutar de golf de primer nivel en los EAU está al alcance de todos los bolsillos. En la web oficial de venta de entradas del DP World Tour, las entradas generales estándar cuestan desde 0 AED, por lo que el acceso al campo es completamente gratuito para quienes se registren por internet con antelación. Los pases Ticket+, que incluyen acceso a plataformas de observación elevadas y vales para bebidas, cuestan desde 175 AED.

En plataformas de reventa como Ticombo, los precios suelen partir de unos 150 AED, según el día. Si se agotan las entradas generales oficiales, plataformas de reventa como Ticombo ofrecen otra opción para conseguir entradas a última hora.

Todo lo que debes saber sobre el Abu Dhabi HSBC Championship

Disputado por primera vez en 2006, el Abu Dhabi HSBC Championship se ha convertido en uno de los torneos más destacados del golf mundial. Celebrado históricamente en el Abu Dhabi Golf Club, con su emblemático trofeo del Halcón, el torneo se trasladó en 2022 al espectacular Yas Links de la isla de Yas, diseñado por Kyle Phillips.

Como parte de la prestigiosa Rolex Series, el torneo constituye la primera fase de los playoffs del DP World Tour. Cuenta con un grupo exclusivo limitado a los 70 mejores jugadores disponibles de la clasificación Race to Dubai, lo que garantiza una competición intensa sin corte a mitad del torneo. Figuras como Rory McIlroy y Tommy Fleetwood, junto con antiguos ganadores de torneos major, compiten a lo largo de 72 hoyos por valiosos puntos para el final de la temporada.

Esto es lo que debes tener en cuenta al planificar tu visita al torneo: