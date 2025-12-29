Liverpool vs. Leeds, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

El choque de hoy en Anfield reúne a dos de los equipos más en forma de la Premier League. Aquí es donde puedes encontrar transmisiones en vivo, mientras GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver en vivo Liverpool contra Leeds en la Premier League hoy.

Cómo ver Liverpool vs Leeds, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1 y DAZN 1 Bar, mientras que en México se podrá seguir por HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de USA Network y NBC Sports.

Horarios de inicio del partido Liverpool vs Leeds

El partido se disputa este jueves 1 de diciembre a las 18:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Anfield.

México: 11:30 horas

Argentina: 14:30 horas

Estados Unidos: 12:30 horas (tiempo del este)

Novedades del equipo y plantillas

Liverpool sigue sin Mohamed Salah ya que su enfoque permanece en su campaña ongoing en la Copa Africana de Naciones. La fractura de pierna de Alexander Isak también lo descarta durante los próximos meses. Liverpool, sin embargo, tuvo un impulso con el regreso de Cody Gakpo quien hizo una pequeña aparición desde el banco la última vez contra Wolves. Dominic Szoboszlai también está de regreso y disponible después de cumplir una suspensión de un partido por su quinta tarjeta amarilla de la temporada.

Leeds sigue sin Daniel James y Sean Longstaff debido a una lesión. Farke sufrió un golpe adicional después de que el defensor central Joe Rodon fue obligado a salir después de solo media hora en su empate 1-1 contra Sunderland a principios de esta semana. Leeds, sin embargo, dio la bienvenida de nuevo a Lukas Nmecha en ese partido, lo que fortaleció sus opciones en el último tercio.

Forma

Los resultados recientes han impulsado al Liverpool de nuevo a la contienda por la clasificación a la Liga de Campeones, ya que el equipo de Arne Slot se dirige a la Jornada 19 con tres puntos de ventaja en el 4º lugar. El cambio del técnico holandés a un sistema más compacto 4-2-3-1 parece haber tenido el efecto deseado en mejorar el titubeante forma de su equipo, así como en sacar lo mejor de los fichajes del verano, particularmente el incansable Florian Wirtz, quien ha sido el mejor jugador del Liverpool en este período invernal. El hecho de haber anotado solo cuatro goles más de los que han concedido hasta este punto de la campaña habla por sí mismo. La defensa del Liverpool fue una de las mejores de la división la temporada pasada. En esta temporada, ha sido bastante más vulnerable, particularmente en jugadas a balón parado.

Mientras tanto, el Leeds se mantiene invicto en el mes de diciembre con dos victorias y tres empates, incluyendo una remontada en Elland Road contra los oponentes de hoy. De hecho, el Leeds ha estado en desventaja en tres de estos últimos cinco partidos, lo que le da al entrenador Daniel Farke muchos motivos para estar alentado de cara a la segunda mitad de la campaña. Con ocho goles en 16 partidos, el fichaje de verano Dominic Calvert-Lewin está demostrando ser rápidamente una de las incorporaciones de la temporada.

Historial de enfrentamientos directos

El Liverpool tiene una clara ventaja histórica sobre el Leeds en el historial de enfrentamientos directos entre ambos equipos, con 63 victorias frente a las 29 del Leeds.

Sin embargo, los hombres de Farke se sentirán alentados por el empate 3-3 que lograron en Elland Road a principios de diciembre. El Leeds también ganó la última vez que ambos equipos se enfrentaron en Anfield en octubre de 2022 gracias a un gol tardío de Crysencio Summerville.

