Manchester City vs. Sunderland, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Todo lo que necesitas saber sobre cómo y dónde ver el partido de la Premier League entre Manchester City y Sunderland.

El Manchester City recibe hoy al Sunderland, que está en alta forma. El compromiso se disputa este sábado 6 de diciembre a las 16:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Etihad. 

Para los anfitriones, el partido representa una oportunidad de mantener la presión sobre el líder de la liga, el Arsenal. City enfrentará a Sunderland sabiendo el resultado del Arsenal en su partido temprano contra el Aston Villa de Unai Emery, que está en buena forma. Sin embargo, el resultado de este juego en el Etihad parece estar lejos de ser la conclusión obvia que muchos podrían haber predicho antes del comienzo de la temporada. 

El Sunderland ha sido una de las historias de la temporada hasta ahora, con los Black Cats en el sexto lugar, a solo un punto del cuarto puesto antes de la Jornada 15. Su desempeño en Anfield dio más evidencia de que este no es solo un equipo con suerte. El equipo de Regis Le Bris dominó la posesión por momentos en el partido en Merseyside y casi se lleva los tres puntos cuando, en el último minuto, Wilson Isidor superó al portero Alisson en el contraataque antes de ver su esfuerzo bloqueado en la línea por Federico Chiesa, que lo perseguía.

Actualmente, el mayor dolor de cabeza del City es la inestabilidad defensiva que amenaza con descarrilar sus esperanzas de título. Su increíble victoria 5-4 sobre Fulham a mitad de semana fue emocionante para los neutrales, pero poco probable de haber impresionado a Guardiola, cuyo equipo en un momento estaba ganando 5-1. El partido, sin embargo, vio al delantero Erling Haaland anotar su gol número 100 en la Premier League, y con su talismán noruego liderando la ofensiva, el City tiene la oportunidad de ganar cada vez que sale al campo.

Cómo ver Manchester City vs Sunderland, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

MAXVer aquí
Movistar+Ver aquí
DAZNVer aquí
Disney+Ver aquí

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1, DAZN 1 Bar, M+ Liga de Campeones, Movistar Plus+ y M+ #Vamos Bar, mientras que en México se podrá seguir por TNT Sports y HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Peacock.

Noticias del equipo Manchester City vs Sunderland y plantillas

Manchester City contra Sunderland alineaciones probables

Manchester CityHome team crest

4-3-3

Formación

5-4-1

Home team crestSUN
25
G. Donnarumma
3
R. Dias
27
M. Nunes
33
N. O'Reilly
24
J. Gvardiol
14
N. Gonzalez
4
T. Reijnders
47
P. Foden
10
R. Cherki
9
E. Haaland
11
J. Doku
22
R. Roefs
15
O. Alderete
5
D. Ballard
20
N. Mukiele
32
T. Hume
17
Reinildo
28
E. Le Fee
27
N. Sadiki
25
Bertrand Traoré
34
G. Xhaka
18
W. Isidor

5-4-1

SUNAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • P. Guardiola

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • R. Le Bris

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del equipo Manchester City

La inestabilidad defensiva del City no se ha visto ayudada por la continua ausencia del pilar del mediocampo Rodri. Él, junto con Kovacic, seguirá fuera de este partido.

En mejores noticias para Guardiola, se espera que tanto John Stones como Ruben Dias estén disponibles para la selección.

Noticias del equipo Sunderland

Regis Le Bris tiene a su disposición casi a toda su plantilla en plena forma, con las únicas ausencias de Aji Alese y Habib Diarra. Se espera que ambos jugadores vuelvan a estar en consideración la próxima semana.

Forma

MCI
-Formulario

Gol marcado (encajado)
12/10
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

SUN
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/7
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Récord de enfrentamientos

MCI

Últimos partidos

SUN

5

Victorias

0

Empates

0

Victorias

13

Goles marcados

3
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

