¿Cómo funciona el registro en Tonybet?

Completar el alta en Tonybet es el paso inicial obligatorio para acceder a una casa de apuestas deportivas y juego online de calidad, y completamente regulada en España bajo la supervisión de la DGOJ. El procedimiento se ha pensado para ser directo e intuitivo, solicitando la información personal básica exigida por la legislación vigente para garantizar la seguridad de la cuenta, en Tonybet y en cualquier otra casa que trabaje en nuestro país.

Para abrir y activar tu perfil sin contratiempos, solo necesitas ser mayor de edad, residir en España, tener a mano tu documento de identidad (DNI o NIE) e introducir tus datos personales sin errores tipográficos. A continuación, te desglosamos todo el proceso de registro desde cualquier dispositivo. Ten en cuenta, que en cualquier momento durante el registro, puedes activar un chat online para tratar directamente cualquier duda con ellos.

Guía paso a paso: ¿Cómo abrir una cuenta con Tonybet?

El formulario web oficial está dividido en tres fases muy claras. Sigue este orden paso a paso para completar el TonyBet registro:

[PASO 1] Entra en la web oficial de Tonybet.

[PASO 2] Haz clic en el botón naranja "REGISTRARSE" (arriba a la derecha).

[PASO 3] Paso 1 del formulario: Introduce tus datos personales básicos.

[PASO 4] Paso 2 del formulario: Rellena tu dirección de residencia y teléfono.

[PASO 5] Paso 3 del formulario: Asigna correo, contraseña e introduce el código promocional.

[PASO 6] Acepta los Términos y Condiciones y confirma la creación de la cuenta.

Cómo registrarse con la Tonybet app

El proceso de alta a través de dispositivos móviles no presenta diferencias funcionales respecto a la versión de ordenador. La interfaz web adaptada para smartphones y la app oficial replican la misma estructura por fases:

Accede a la plataforma desde tu navegador móvil o abre la aplicación. Presiona el botón naranja REGISTRARSE ubicado en la esquina superior derecha. Rellena los 3 bloques de datos (personales, contacto y credenciales de acceso). No olvides introducir la clave promocional elegida en la casilla asignada durante el tercer paso antes de confirmar. Acepta las condiciones legales y completa el envío. La navegación táctil facilita verificar los campos en un par de minutos.

Condiciones del registro

Para operar en Tonybet es imprescindible cumplir con una serie de requisitos legales y normativos fijados en el territorio español:

Mayoría de edad: Reservado exclusivamente a mayores de 18 años (+18).

Residencia legal: Estar domiciliado en España y poseer DNI o NIE en vigor.

Unicidad de cuenta: Solo se permite un perfil por usuario, domicilio, dirección IP y método de pago.

Verificación de identidad (KYC): Para depositar más de 150 € o solicitar retiros de fondos es obligatorio adjuntar una fotografía del documento de identidad en el panel de usuario.

Bono de bienvenida de Tonybet: hasta 250 € en bonificación de apuestas

Tonybet ofrece alternativas promocionales de bienvenida según el estado de validación de la cuenta del nuevo jugador, otorgando desde 20 € hasta un máximo de 250 € de bono sobre el primer ingreso:

Cuenta verificada: Utiliza el código promocional GOALBET

Condiciones principales de la oferta:

Activación obligatoria: Una vez registrado, debes presionar el botón "Activar" dentro de la sección de promociones de tu perfil. Si no lo haces antes de ingresar, deberás contactar con atención al cliente para su asignación en un plazo máximo de 24 horas.

Depósito mínimo: Se requiere un primer depósito de al menos 20 € (no debes haber realizado ingresos previos).

Duración: La promoción Cashplay estará disponible durante los 7 días posteriores al depósito.

Rollover: Para convertir el saldo de bono en dinero real, se debe completar un requisito de apuesta de x25 . El importe máximo a convertir equivale al total del bono recibido.

Cuotas mínimas: Computan apuestas simples con cuota de 1.50 o superior, o combinadas con cuota acumulada desde 1.70 .

Incompatibilidad: Elegir una oferta de deportes excluye poder reclamar la oferta de bienvenida de casino o la versión de deportes para el otro estado de verificación.

¿Cómo aprovechar el bono?

Para sacar el máximo rendimiento a la promoción, sigue este ejemplo práctico:

Completa el registro de Tonybet e introduce GOALBET

e introduce Dirígete a la sección de promociones de tu perfil y pulsa el botón "Activar" .

Realiza tu primer ingreso (por ejemplo, 50 € usando Bizum o tarjeta).

Recibirás 50 € adicionales en saldo de bono de apuestas.

Realiza tus pronósticos a cuotas de 1.50 o superiores en apuestas sencillas (o 1.70 en combinadas) para ir cumpliendo el rollover x25 dentro del plazo de 7 días.

Cómo apostar en Tonybet

Una vez completado el alta e ingresado el saldo inicial, jugar un pronóstico en la casa es muy ágil:

Cómo realizar una apuesta individual

Navega por el catálogo deportivo y pulsa sobre el partido o evento deseado. Elige el mercado de tu interés (ejemplo: Ganador 1X2, Más/Menos goles). Haz clic en la cuota seleccionada para que se transfiera a tu boleto. Introduce el importe en la casilla correspondiente, revisa el retorno potencial y haz clic en Confirmar Apuesta .

Cómo realizar una apuesta múltiple

Selecciona dos o más pronósticos en eventos completamente independientes. Las selecciones se agruparán como opción de jugada combinada dentro de tu ticket de apuesta. El sistema multiplicará las cuotas individuales para generar la cuota, en la pestaña “Apuesta combinada”. Introduce el importe que deseas jugarte y valida la jugada, si la ganancia potencial te parece apropiada.

Opciones de pago Tonybet

Tonybet ofrece pasarelas de pago seguras adaptadas al público español, respetando los límites de depósito estándar fijados por el regulador (600 € al día, 1.500 € a la semana y 3.000 € al mes).

Método Depósito Retirada Tiempo estimado VISA / Mastercard Sí (Mín. 10 €) Sí (Mín. 10 €) Depósito instantáneo / Retiro 1-3 días Bizum Sí (Mín. 10 €) No (Hay que facilitar el IBAN asociado) Instantáneo (solo depósitos) Bank Transfer Sí (Mín. 10 €) Sí (Mín. 10 €) 1-3 días laborables Revolut Sí (Mín. 10 €) Sí (Mín. 10 €) Instantáneo / Retiro 24h Neteller Sí (Mín. 10 €) Sí (Mín. 10 €) Instantáneo / Retiro < 24h Skrill Sí (Mín. 10 €) Sí (Mín. 10 €) Instantáneo / Retiro < 24h PayPal Sí (Mín. 25 €) Sí (Mín. 10 €) Instantáneo / Retiro < 24h Paysafecard Sí (Mín. 10 €) No Instantáneo (solo depósitos) MuchBetter Sí (Min. 20 €) Sí (Mín. 10 €) Instantáneo / Retiro 24h

Atención al cliente Tonybet

Si surge alguna incidencia durante el tonybet registro, la verificación KYC o la activación de promociones, puedes acudir a los canales oficiales de soporte técnico, además de activar el chat en línea, disponible para cualquier usuario incluso sin estar registrado todavía:

Consultas generales y reclamaciones: Escribe a soporte@tonybet.es .

Privacidad y datos personales (DPO): Contacta con dpo@tonybet.es .

Centro de ayuda: Sección de Preguntas Frecuentes integrada en la web para resolución inmediata de dudas operativas.

Preguntas frecuentes sobre Tonybet registro