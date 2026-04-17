Sorteo UEFA Champions League: ¡Gana 2 entradas para la final con bet365!

bet365 como patrocinador oficial de la UEFA Champions League está sorteando entradas para partidos específicos del torneo. Estas rifas se realizarán a lo largo de toda la temporada 2025/2026, incluida la gran final en Budapest.

La gran final de la competencia es el 30 de mayo de 2026 y podrás ganar 2 entradas, acompañadas de billetes de avión y hospedaje. Si quieres conocer todos los detalles de cómo participar, lee a continuación:

🏆 Premios del sorteo

Si resultas ser el afortunado ganador del sorteo para la Final de la UCL 2026 en Budapest, esto es todo lo que incluye tu paquete de premio:

🎟️ Entradas

El ganador recibirá 2 entradas (para él y un acompañante) para asistir a la gran final en Budapest. Pero eso no es todo, el premio es un paquete completo de experiencia.

✈️ Viaje y traslados

🏨 Alojamiento

El ganador también obtendrá un bono depara reservar tus vuelos. Si el precio del viaje supera esa cantidad, el ganador deberá cubrir la diferencia. Para el día del partido, el premio incluyeentre el hotel y el estadio.

La estancia es de dos noches (del 29 al 30 de mayo de 2026) en una habitación doble en el Hotel Hilton Budapest.

¿Cómo participar en el sorteo?

🎫 Pasos para participar

Entra en tu cuenta: Inicia sesión en bet365 (o crea una si aún no la tienes). Elige tu partido: Dirígete a la página de la promoción, busca el encuentro al que quieras asistir (en este caso la final) y pulsa el botón "Participar". Es gratis: No necesitas pagar nada ni realizar apuestas para entrar en el sorteo.

⚠️ Reglas importantes

Debes apuntarte antes de las 11:59 (hora británica) del día en que cierre el sorteo de ese partido. Para el sorteo de la final, la fecha límite es el 27 de abril de 2026. Si llegas tarde, no podrás participar.

del día en que cierre el sorteo de ese partido. Para el sorteo de la final, la fecha límite es el Si llegas tarde, no podrás participar. Solo puedes elegir un partido por semana. Para los demás partidos diferentes a la final, revisa la lista regularmente para ver si hay equipos españoles disponibles.

Los ganadores se eligen al azar. Si tienes suerte, recibirás un correo electrónico en un plazo de tres días tras el cierre del sorteo.

Tus posibilidades dependen de cuánta gente se apunte. Por ejemplo, si hay 1,000 participantes, tienes una oportunidad entre 1,000 de ganar.

Al participar, está aceptando automáticamente las reglas y condiciones de la promoción.

📅 Fechas claves sorteo final de la UCL

Evento Fecha Final de la UCL 2026 30 de mayo de 2026 Fecha inicio del sorteo 6 de abril de 2026 Fecha cierre del sorteo 27 de abril de 2026

Conoce las fechas de inicio y cierre para ganar entradas a otros partidos en este artículo informativo.

🔍 Eligibilidad

Para participar en los sorteos, incluyendo la final, y optar a los premios, es fundamental cumplir con los requisitos de elegibilidad y las normas de participación establecidas por bet365:

1. Requisitos de los participantes

Esta promoción está dirigida exclusivamente a usuarios que cumplan con lo siguiente:

Ser mayor de 26 años .

. Tener una cuenta de bet365 y poder visualizar la promoción tras iniciar sesión.

Los ganadores deben poseer una cuenta plenamente verificada para poder reclamar su premio.

2. Exclusiones (Quiénes NO pueden ganar)

No se podrá obtener un premio si el participante (o su invitado) se encuentra en alguna de estas situaciones:

Estar sujeto a una orden de prohibición en cualquier torneo, club o estadio de fútbol.

Ser empleado, contratista o familiar directo de personas vinculadas a bet365, sus agentes, proveedores o empresas subsidiarias relacionadas con la administración de la competición.

Estar (o haber estado) excluido, voluntariamente o involuntariamente, de los servicios o promociones de bet365.

3. Reglas de participación

La participación es individual; no se permite participar en nombre de terceros.

No se pueden obtener más de cuatro (4) premios durante toda la serie de sorteos.

Las participaciones automatizadas mediante bots o cualquier tecnología informática están prohibidas.

Si resultas ganador, no podrás cambiar ni sustituir tus entradas por las de un encuentro diferente. Se recomienda participar solo en los sorteos de los partidos a los que realmente desees asistir.

tus entradas por las de un encuentro diferente. Se recomienda participar solo en los sorteos de los partidos a los que realmente desees asistir. bet365 se reserva el derecho de descalificar a cualquier usuario cuya conducta sea contraria al espíritu de la competición.

Esta es una gran oportunidad de vivir en vivo la final de uno de los torneos de fútbol más importantes del mundo. No dudes en participar ahora 🎉