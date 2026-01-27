Sorteo bet365: Gana Entradas para la Champions League

¿De qué trata el sorteo para la Champions League?

Este sorteo de bet365 de la Champions League brinda a los usuarios la oportunidad de ganar entradas para una serie de partidos a lo largo de la temporada, excluyendo la final. Los sorteos se realizan para cada partido local de equipos españoles en las fases eliminatorias, y la participación es gratuita para quienes cumplan con los requisitos de elegibilidad.

¿Cómo participar en el sorteo?

Registro: Los participantes deben tener una cuenta verificada en bet365 y ser mayores de 26 años. Visita la página del sorteo: Encuéntrala en la sección de ofertas de bet365 o haz clic aquí. Selección del partido: Se debe elegir el partido de interés en la plataforma de bet365 dentro de los plazos establecidos para cada sorteo. Plazos: Es importante estar atento a las fechas de apertura y cierre de cada sorteo para asegurar tu participación.

Condiciones y responsabilidades de participación

Cualquier persona con una cuenta de Bet365 verificada que sea mayor de 26 años y que no esté sujeta a las exclusiones especificadas en las condiciones (como empleados de bet365 y sus familiares) es elegible para participar. No se puede aplicar más de una participación por semana de encuentros, y cada persona puede ganar hasta un máximo de cuatro veces durante todo el período promocional. Los ganadores y sus invitados deben comportarse adecuadamente y cumplir con las normas del estadio y organización. Bet365 no se responsabiliza de eventos fuera de su control que puedan afectar el uso de las entradas, como el clima o actos de fuerza mayor.

Detalles de los premios

Entradas: Se otorgarán 5 pares de entradas para cada encuentro en casa de clubes españoles.

Ganadores: Serán seleccionados aleatoriamente y notificados por correo electrónico dentro de los tres días posteriores al cierre del sorteo.

Términos del premio: Las entradas no incluyen gastos adicionales como viaje o alojamiento. Los ganadores deben responder a la notificación y aceptar el premio dentro de las 24 horas para asegurar su entrada.

Fechas de los sorteos

Encuentros - Semana Fecha de Inicio Fecha de cierre Semana 1 31 de agosto de 2025 3 de septiembre de 2025 Semana 2 4 de septiembre de 2025 7 de septiembre de 2025 Semana 3 8 de septiembre de 2025 18 de septiembre de 2025 Semana 4 19 de septiembre de 2025 9 de octubre de 2025 Semana 5 10 de octubre de 2025 23 de octubre de 2025 Semana 6 24 de octubre de 2025 13 de noviembre de 2025 Semana 7 14 de noviembre de 2025 11 de diciembre de 2025 Semana 9 1 de febrero de 2026 5 de febrero de 2026 Semana 10 1 de febrero de 2026 12 de febrero de 2026 Semana 11 1 de marzo de 2026 4 de marzo de 2026 Semana 12 1 de marzo de 2026 8 de marzo de 2026 Semana 13 18 de marzo de 2026 26 de marzo de 2026 Semana 14 18 de marzo de 2026 5 de abril de 2026 Semana 15 15 de abril de 2026 19 de abril de 2026 Semana 16 15 de abril de 2026 26 de abril de 2026

Esta es una oportunidad extraordinaria para vivir la emoción de la UEFA Champions League de cerca. Con bet365, todo lo que necesitas es una cuenta y estar atento a las fechas de los sorteos para participar. ¡No pierdas la chance de vivir una experiencia futbolística inolvidable!