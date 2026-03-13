West Ham vs Manchester City Pronóstico y Apuestas Premier League | 14/03/26

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico West Ham vs Manchester City por Premier League el 14/03/26.

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🔎Mejores apuestas West Ham vs Manchester City

Man City/Man City (Descanso/Final) ⭐ @ 2.45 en Casumo

Más de 1.5 goles (1ª mitad) ⭐ @ 2.20 en Casumo

Jarrod Bowen marca o asiste ⭐ @ 2.60 en Casumo

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico West Ham vs Manchester City son cortesía de Casumo, correctas a 13 de marzo de 2026 a las 16:30 y sujetas a cambios.

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🔝Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: West Ham 1-3 Man City

West Ham 1-3 Man City Predicción de goleadores: West Ham: Wilson – Man City: Haaland x2, Semenyo

El West Ham United buscará su cuarta victoria en casa de la temporada en la liga el sábado por la noche. Reciben al herido Manchester City de Guardiola. Es probable que los Hammers estén de buen ánimo tras su victoria del lunes sobre el Brentford en la tanda de penaltis durante la quinta ronda de la FA Cup.

El entrenador Nuno Espírito Santo realizó varios cambios en su once inicial para el partido contra las Abejas y sus jugadores suplentes rindieron bien. Necesitará que todo su equipo esté en su mejor forma este fin de semana, ya que se enfrentan a un Man City ansioso por mantenerse cerca de los líderes de la liga, el Arsenal.

Después de un período difícil durante Navidad, el West Ham solo ha sufrido dos derrotas en sus últimos ocho partidos de la Premier League. Esos tropiezos se produjeron fuera de casa contra Chelsea y Liverpool.

Sin embargo, el Estadio de Londres no ha sido un lugar particularmente fuerte para el West Ham. Tienen un porcentaje de victorias de solo el 21% frente a sus seguidores en casa. Eso es la mitad del promedio de victorias para los equipos locales (42%) en la Premier League.

El Manchester City se centrará en superar su derrota por 3-0 en la Champions League contra el Real Madrid, en la que Federico Valverde anotó un impresionante hat-trick. No obstante, la forma del City en la liga ha sido sólida últimamente, ya que llevan una racha de 7 partidos invictos desde su derrota ante el Manchester United.

Además, la forma del City fuera de casa ha estado por debajo de sus estándares habituales esta temporada. Actualmente, su promedio es de 1.71 puntos por partido fuera de casa, en comparación con 2.40 puntos por partido en casa.

🔥Alineaciones Probables West Ham vs Manchester City

Posible alineación del West Ham:

Hermansen, Wan-Bissaka, Diouf, Todibo, Disasi, Soucek, Fernandes, Summerville, Bowen, Castellanos, Wilson

Posible alineación del Manchester City:

Donnarumma, Nunes, Ait Nouri, Dias, Guehi, Rodri, O’Reilly, Silva, Semenyo, Marmoush, Haaland

⚽Las mejores apuestas West Ham vs Manchester City

1er Pronóstico West Ham vs Manchester City: Man City/Man City (Descanso/Final) @ 2.45 en Casumo

Tras su dolorosa derrota en Madrid durante la semana, el equipo de Guardiola debe volver a ganar rápidamente. Esto es esencial si quieren permanecer en la carrera para superar al Arsenal antes de mayo.

El City ha anotado primero en casi el 64% de sus partidos fuera de casa esta temporada. En contraste, el West Ham ha concedido primero en el 50% de sus partidos en casa. Además, los Hammers no han logrado anotar en el 36% de sus partidos en el Estadio de Londres. El City también ha mantenido su portería a cero en el mismo número de partidos fuera de casa en 2025/26.

En total, el City ha liderado al medio tiempo en el 57% de los partidos fuera de casa esta temporada y solo ha estado en desventaja al descanso en uno de sus 14 desplazamientos. Además, han anotado primero en seis de sus últimos siete encuentros con el West Ham y han liderado al descanso en cuatro de sus últimos cinco enfrentamientos.

Por eso hay valor en respaldar que el City ganará ambas mitades en las apuestas West Ham vs Manchester City, con una probabilidad de solo el 40%.

2ºPronóstico West Ham vs Manchester City: Más de 1.5 goles (1ª mitad) @ 2.20 en Casumo

Más del 43% de los partidos en casa del West Ham han presentado dos o más goles en la primera mitad esta temporada. Este número cae al 21% para los partidos fuera de casa del City. Sin embargo, los Hammers tienden a ser agresivos desde el principio cuando juegan en el Estadio de Londres.

Han anotado casi el 71% de sus goles en casa durante la primera mitad. En promedio, su primer gol en casa llega en el minuto 16, lo que es significativamente antes que el promedio del minuto 31 para los equipos locales en la EPL.

El City también anotó la mayoría (52%) de sus goles en la primera mitad de sus partidos fuera de casa. Teniendo todo esto en cuenta, confiamos en respaldar dos o más goles en la primera mitad con una probabilidad de solo el 47.62%.

3er Pronóstico West Ham vs Manchester City: Jarrod Bowen marca o asiste @ 2.60 en Casumo

Jarrod Bowen ha sido el principal talismán del West Ham durante mucho tiempo. Ha habido signos de que está volviendo a su mejor forma recientemente. Registró un doblete para los Hammers en su victoria en la FA Cup sobre el Brentford el lunes por la noche.

Ha contribuido a 5 goles en sus últimas cinco apariciones. En 2026 hasta la fecha, Bowen ha registrado seis contribuciones de gol en 8 partidos de la EPL. Esto representa una tasa de éxito del 75% para anotar o asistir en cualquier partido de la Premier League.

Para el partido del sábado, podemos respaldar a Bowen para que anote o dé una asistencia con una probabilidad del 41.67%. Esto representa la mejor jugada de valor de nuestro trío de apuestas West Ham vs Manchester City, especialmente por las vulnerabilidades defensivas actuales del City.