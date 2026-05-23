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👑Mejores apuestas Villarreal vs Atlético de Madrid

Gana Villarreal⭐ @ 2.45 en Codere

Ambos equipos sí anotan⭐ @ 1.43 en Codere

Más de 2.5 goles⭐ @ 2.20 en Codere

Nuestro pronóstico respalda una victoria 2-1 de Villarreal al Atlético.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Villarreal vs Atlético de Madrid son cortesía de Codere, correctas a 23/05/26 a las 16:30 y sujetas a cambios.

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📊Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Se juega una jornada más por LaLiga y el Villarreal hará lo propio ante un Atlético de Madrid decidido a culminar la temporada con un triunfo de cara a lo que será descanso, pensando en la siguiente campaña y la obligación de pelear en los primeros lugares del torneo local.

El Submarino Amarillo llega de sumar dos derrotas consecutivas en sus últimos tres encuentros de liga, siendo tercero de la tabla con 69 puntos por arriba de los Colchoneros, quienes buscan terminar una temporada llena de altibajos con tres triunfos seguidos y dos derrotas en cinco encuentros en la Primera División de España.

⚽Alineaciones Villarreal vs Atlético de Madrid

Posible alineación de Villarreal:

Tenas, Mouriño, Kambwala, Marin, Cárdena, Buchanan, Cormesaña, Gueye, Moleiro, Pérez, Oluwaseyi

Posible alineación de Atlético:

Oblak, Pibill, Lenglet, Hancko, Ruggeri, Simeone, Vargas, Koke, Baena, Griezmann, Lookman

1er Pronóstico Villarreal vs Atlético de Madrid: Gana Villarreal⭐@ 2.45 por Codere

El consenso de los principales analistas y experto en la materia señalan como ligero favorito al Villareal, aunque proyectan un partido ligeramente cerrado, con un triunfo apretado 2-1 de Villarreal en lo que es la última jornada de LaLiga.

Pese a que en el primer encuentro de la temporada haya ganado el equipo de Diego Simeone, el presente del equipo amarillo es distinto al sumar 14 triunfos en casa y tres derrotas en 18 juegos, mientras que Atléti tan sólo cuenta con seis victorias y siete descalabros fuera del Metropolitano de Madrid.

Por lo que es viable un triunfo de Villarreal sobre Atlético de Madrid en la cancha de La Cerámica.

2do Pronóstico Villarreal vs Atlético de Madrid: Ambos equipos sí marcan⭐ @ 1.43 por Codere

El que ambos equipos anoten es una apuesta muy sólida y con mayor probabilidad de estadística, con cuotas muy atractivas. Ambos clubes destacan por tener gran vocación ofensiva y dejarnos con partidos abiertos, con un suspenso letal. Los duelos directos suelen ser sinónimo de goles. En la mayoría de sus enfrentamientos anteriores, ambos han logrado un gol cada uno.

Los dos clubes tienen delanteras letales y jugadores con la calidad en desequilibrar las defensas rivales, siendo capaces de aprovechar los espacios cuando el encuentro llega a romperse. Con estilos de juego marcados, transiciones rápidas y errores puntuales en sus respectivas defensas, suele facilitar que ambos puedan marcar.

Conforme a datos, se respalda que el partido va ser abierto y con la probabilidad de que ambos clubes sí anoten.

3er Pronóstico Villarreal vs Atlético de Madrid: Más de 2.5 goles ⭐ @ 2.20 por Codere

La probabilidad de que haya mas de 2.5 anotaciones en este compromiso es mayor al 60%. Esta predicción se respalda en la vocación ofensiva de los clubes y el historial de partidos directos, aunque los datos del Atlético de Madrid muestran marcadores un poco más ajustados.

En los últimos cinco compromisos, el plantel del Cholo Simeone ha priorizado marcadores más cerrados. Aunque su enorme calidad en la ofensiva amenaza en destrabar partidos con múltiples anotaciones. Villareal presentar transiciones rápidas y constantes llegadas al área rival, lo que propicia a que se rompa la marca del 2.5 en lo que va de temporada.

Por lo que se respalda que la pizarra culmine con más de 2.5 goles en la última fecha de la Primera División de España.