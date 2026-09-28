USA vs Chile Pronóstico y Apuestas Amistoso Internacional | 30/09/26

Nuestro experto en apuestas comparte sus predicciones para este partido amistoso. Los locales son propensos a sumar otra victoria en esta ventana internacional.

Mejores apuestas USA vs Chile

Primer gol de la primera mitad - USA ⭐ @ 1.73 en Codere

Ambos equipos anotan - Sí ⭐ @ 1.88 en Codere

Hándicap 3 vías: USA -1 ⭐ @ 2.15 en Codere

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico USA vs Chile son cortesía de Codere, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: USA 3-1 Chile

Pronóstico de goleadores: USA: Sebastian Berhalter, Malik Tillman, Tyler Adams - Chile: Brereton Díaz

Estados Unidos buscará poner fin a una larga racha sin ganarle a Chile en este próximo amistoso. Si el conjunto norteamericano logra superar a sus visitantes, será su primer triunfo en más de 25 años ante este rival.

Los locales arrancaron la ventana internacional de manera espectacular, goleando 4-1 a Perú durante el fin de semana. A pesar de que Mauricio Pochettino dio el debut con la selección absoluta a varios jugadores, los Stars and Stripes fueron demasiado fuertes para Perú. Anotaron tres goles sin respuesta en la segunda mitad. Energizer Park es su próximo destino y allí mantienen un sólido registro en St. Louis.

El inicio de Chile en esta ventana internacional fue muy distinto. Los sudamericanos sufrieron una derrota 1-0 ante Canadá la semana pasada.

Su actuación fue decepcionante, ya que les costó hacer frente a sus rivales. Los hombres de Nicolás Córdova no lograron mantener la compostura. Dos jugadores fueron expulsados, dejando al equipo jugando casi una mitad entera con nueve hombres. Córdova nunca ha sufrido dos derrotas consecutivas desde que asumió el cargo el año pasado, algo que querrá evitar este miércoles. Chile tiene un buen historial ante USA, pero mantenerlo esta vez podría resultar complicado.

Alineaciones probables USA vs Chile

Posible alineación del USA:

Freese, Freeman, M. Robinson, Campbell, A. Robinson, Berhalter, Adams, Reyna, Hall, Ellis, Tillman

Posible alineación del Chile:

Vigouroux, Salinas, Villagra, Román, Morales, Echeverría, Pizarro, Núñez, Gutiérrez, Tapia, Brereton Díaz

USA buscará un inicio fuerte en St. Louis

Una vez más, USA comenzó fuerte la semana pasada con otro gol tempranero. Abrieron el marcador ante Perú en el minuto cuatro con un gol memorable en el debut de Justin Ellis.

Los equipos de Pochettino son conocidos por sus inicios de alta intensidad. Si el rival tarda en reaccionar, o todavía está entrando en el partido, suele pagar caro y encajar. USA ha marcado dentro de los primeros 15 minutos en cuatro de sus últimos seis partidos.

USA se adelantó en el marcador en el enfrentamiento más reciente entre ambos, con Christian Pulisic abriendo el marcador en el minuto cuatro. También se pusieron por delante temprano en un amistoso previo disputado en Sudamérica, encontrando el gol apenas a los seis minutos.

Chile comenzó lento ante Canadá y se vio abajo en el marcador dentro de los primeros 12 minutos. El USMNT buscará capitalizar cualquier inicio lento de los visitantes en este partido. Esto respalda nuestro pronóstico de que el local marcará primero en los primeros 45 minutos.

USA vs Chile Apuesta 1: Primer gol de la primera mitad - USA @ 1.73 en Codere

Chile representará una amenaza

Recientemente, USA se ha visto involucrado en partidos de muchos goles. Sus últimas cinco salidas produjeron 19 goles en total, un promedio de 3,8 por partido. Los hombres de Pochettino anotaron 11 goles en esa racha, con un promedio de 2,2 goles por partido.

Ese es un promedio saludable para el local, mientras que anotar cuatro con una alineación renovada debería preocupar a Chile. La buena noticia para Córdova es que los locales encajaron ocho en esa racha, lo que sugiere que su equipo tendrá ocasiones. Chile anotó ocho en sus últimos cinco partidos y confía en mantener esa tendencia.

En cinco de los últimos seis partidos de Chile en todas las competiciones ambos equipos anotaron, y lo mismo ocurre en tres de los últimos cuatro partidos de USA. Además, en cada uno de los siete precedentes registrados ambos equipos anotaron. Eso convierte esta apuesta en un valor a tener en cuenta.

USA vs Chile Apuesta 2: Ambos equipos anotan - Sí @ 1.88 en Codere

Chile necesita dar un paso adelante

Los aficionados que acudan a Energizer Park en St. Louis no esperarán menos que una victoria del equipo local. Esa expectativa surge del hecho de que USA tiene un récord perfecto de cuatro victorias en cuatro presentaciones en el estadio, superando a sus rivales por un marcador acumulado de 15-3. Los Stars and Stripes también están invictos en sus últimos tres cara a cara ante Chile como locales, una racha que se remonta a 1995.

Los locales han ganado cinco y empatado uno de sus últimos seis partidos ante rivales sudamericanos. La Roja busca su primera victoria ante un equipo norteamericano en esta década.

Chile todavía tiene mucho por mejorar tras la actuación de la semana pasada. Se mostraron desajustados y les costó encontrar ritmo, mientras que su falta de peligro ofensivo podría ser explotada por un enérgico equipo de USA. Dado el reciente historial de los locales ante rivales sudamericanos, cuentan con calidad suficiente para ganar por al menos dos goles y cubrir el hándicap -1. Ante un rival que exhibe energía y creatividad, el mercado de una cómoda victoria de USA que cumpla esta línea de hándicap puede concretarse.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

USA vs Chile Apuesta 3: Hándicap 3 vías: USA -1 @ 2.15 en Codere

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