Southampton vs Arsenal Pronóstico y Apuestas FA Cup | 04/04/26

👑Mejores apuestas Southampton vs Arsenal

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.95 en Gran Madrid

Southampton +2 (Hándicap 1X2) ⭐ @ 2.00 en Gran Madrid

Southampton (1er Gol) ⭐ @ 3.66 en Gran Madrid

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Southampton vs Arsenal son cortesía de Gran Madrid, correctas a 03 de abril de 2026 a las 16:20 y sujetas a cambios.

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📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de marcador: Southampton 1-2 Arsenal.

Southampton 1-2 Arsenal. Predicción de goleadores: Southampton: Larin - Arsenal: Dowman, Jesús.

Los aspirantes a los playoffs del Championship, Southampton, están a una victoria de una semifinal de la FA Cup en Wembley. Sin embargo, deberán vencer al Arsenal para estar entre los últimos cuatro.

Los Saints han tenido una racha impresionante en el Championship. Están invictos en sus últimos 12 partidos de liga, ganando nueve y empatando tres, lo que los posiciona entre los seis primeros. Además, ya han vencido a un equipo de la Premier League en la FA Cup, con una victoria en el último suspiro ante el Fulham en los octavos de final.

El técnico del Southampton, Tonda Eckert, probablemente no contará con el lateral brasileño Welington debido a una lesión muscular. Aun así, es probable que el creador de juego Leo Scienza se recupere de un problema en la ingle para estar disponible para el partido.

El Arsenal ha tenido dos semanas para recuperarse de su derrota en la final de la EFL Cup ante el Man City en Wembley. El entrenador de los Gunners, Mikel Arteta, fue criticado por el enfoque conservador del equipo. Tampoco gustó su decisión de jugar con David Raya en la portería en lugar de Kepa, quien había jugado un papel crucial en su camino hacia la final.

El City espera que esta victoria en la Copa les dé un impulso psicológico para la recta final del título de la Premier League. Por su parte, el Arsenal tiene otra distracción en la copa este fin de semana.

Un mínimo de 11 jugadores del primer equipo del Arsenal se retiraron con molestias de sus respectivas selecciones internacionales la semana pasada. Arteta tendrá que decidir si rota a ciertos jugadores para la Premier League y da más oportunidades a jugadores como Max Dowman en la FA Cup.

⚽Alineaciones Probables Southampton vs Arsenal

Posible alineación del Southampton:

Peretz, Bree, Manning, Stephens, Harwood-Bellis, Downes, Charles, Fellows, Azaz, Scienza, Larin.

Posible alineación del Arsenal:

Kepa, White, Mosquera, Lewis-Skelly, Calafiori, Norgaard, Zubimendi, Martinelli, Dowman, Havertz, Jesús.

🔥Las mejores apuestas Southampton vs Arsenal

1er Pronóstico Southampton vs Arsenal: Ambos equipos marcan @ 1.95 en Gran Madrid

El Arsenal ha concedido goles en dos de sus tres partidos de la FA Cup hasta ahora esta campaña. Han jugado ambos encuentros fuera de Londres, al igual que el viaje del sábado por la noche a Southampton.

Los Gunners concedieron contra el Mansfield de la League One y el archirrival de los Saints, el Portsmouth. El Southampton también podría romper la defensa del Arsenal. De hecho, los mercados de apuestas sugieren que hay un 51.28% de probabilidad de que suceda. Por lo tanto, esta es la mejor jugada de valor de nuestras apuestas Southampton vs Arsenal.

Ambos equipos han anotado en el 66.67% de los partidos de la FA Cup que han involucrado a Arsenal y Southampton hasta ahora esta temporada.

2ºPronóstico Southampton vs Arsenal: Southampton +2 (Hándicap 1X2) @ 2.00 en Gran Madrid

El Arsenal venció por tres y cuatro goles contra Portsmouth y Wigan, respectivamente. Sin embargo, su encuentro de octavos de final en Mansfield fue el único que ganaron por un margen de un gol. Esperamos un resultado similar el sábado por la noche.

Los Saints han concedido solo un gol por partido de la FA Cup hasta ahora esta temporada. Solo han permitido cuatro goles en sus últimos siete partidos del Championship también, lo que sugiere que su sistema y estructura defensiva son cada vez más sólidos.

El Arsenal seguramente estará priorizando su lucha por el título de la Premier League y el éxito en la Champions League sobre su campaña en la FA Cup. Podemos respaldar a los Saints para perder por un margen de un gol, con una probabilidad de solo 50.00%.

3er Pronóstico Southampton vs Arsenal: Southampton (1er Gol) @ 3.66 en Gran Madrid

El Arsenal se quedó atrás en su partido de la 3ª ronda de la FA Cup contra el amargo rival del Championship del Southampton, Portsmouth, en enero. Pompey anotó después de solo tres minutos, pillando a los Gunners desprevenidos en la costa sur.

El Southampton ha anotado primero en sus 3 partidos de copa esta campaña. Sin embargo, solo lograron anotar en el minuto 91 en su victoria 1-0 en Fulham el mes pasado.

Con el Arsenal potencialmente sufriendo el efecto de su derrota en la final de la EFL Cup y el parón internacional de marzo, hay valor en respaldar a los Saints para que anoten primero.

Los mercados de apuestas solo otorgan un 27.32% de probabilidad de que lo hagan. Este porcentaje parece más bajo de lo que debería ser, dada la forma reciente del Southampton y el apoyo de una multitud local con entradas agotadas.