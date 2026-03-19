Sevilla vs Valencia Principales Apuestas LaLiga | 21/03/2026

+

🎇Mejores apuestas Sevilla vs Valencia

Empate ⭐ @ 3.20 en Luckia

Menos 2.5 goles y ambos equipos no marcan ⭐ @ 1.90 en Luckia

1ª mitad resultado final 0-0⭐ @ 2.38 en Luckia

Esperamos un empate con un marcador de 0-0.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Sevilla vs Valencia son cortesía de Luckia, correctas a 19/03/26 a las 17:10 y sujetas a cambios.

Recuerda que con el código promocional Luckia para España puedes apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida. Si deseas ampliar tu conocimiento sobre apuestas deportivas online, te recomendamos consultar:

Nuestra selección de las mejores casas de apuestas en España

🔍Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Se enfrentan dos grandes equipos de España que, nuevamente, no atraviesan su mejor momento y están muy lejos de competir al máximo nivel como en temporadas anteriores. Tanto Sevilla como Valencia llegan con dudas, lejos de esa versión sólida que los caracterizaba.

El Sevilla recibe al Valencia en un duelo de necesitados, ya que ambos equipos se encuentran cerca de los últimos puestos y no tienen asegurada su permanencia. La presión por sumar puntos es alta, en un contexto donde cada error puede costar muy caro.

Con solo dos victorias en los últimos diez partidos, el Sevilla se ha alejado lentamente de la mitad de la tabla y se ha acercado peligrosamente a los puestos de descenso. A tal punto que apenas cinco puntos lo separan de la zona roja.

El equipo de Almeyda parecía estar para más, pero la irregularidad en los resultados y la gran cantidad de empates lo han mantenido en la parte baja. La falta de contundencia ha sido un factor clave en este bajón.

Por su parte, Valencia había logrado tomar un respiro con tres victorias en sus últimos cinco partidos, alejándose momentáneamente del descenso. Sin embargo, una reciente derrota, y además ante el último de la tabla, lo ha devuelto al radar del descenso. Al igual que Sevilla, no ha logrado despegar en las últimas temporadas y vuelve a vivir una situación preocupante.

⚽Posibles Alineaciones Sevilla vs Valencia

Posible alineación Sevilla:

Vlachodimos, Azpilicueta, Nianzou, Gudejl, Salas, Sánchez, Agoume, Sow, Oso, Adams, Sánchez

Posible alineación Valencia:

Dimitrievski, Correira, Nuñez, Comert, Gaya, Ramazani, Rodríguez, Ugrinic, Danjuma, Guerra, Umar

1er Pronóstico Sevilla vs Valencia: Empate ⭐ @ 3.20 en Luckia

Sin un claro favorito debido a la irregularidad en los resultados de ambos equipos, vemos una buena oportunidad en el empate. Especialmente por el rendimiento reciente del Sevilla en casa, donde ya acumula tres empates consecutivos.

Sevilla ha sido uno de los peores locales de LaLiga, mostrando muchas dificultades para imponerse ante su afición. Sin embargo, se enfrenta a un Valencia que también destaca negativamente como visitante, siendo uno de los equipos con peores registros fuera de casa.

Otro dato que refuerza la igualdad es que tres de sus últimos cinco enfrentamientos directos han terminado en empate, y las victorias han sido por diferencias mínimas. Todo apunta a un partido muy cerrado, donde parece poco probable que alguno logre marcar una clara diferencia.

2° Pronóstico Sevilla vs Valencia: Menos 2.5 goles y ambos equipos no marcan ⭐ @ 1.90 en Luckia

Con el Sevilla registrando uno de los xG más bajos de LaLiga y un Valencia que se encuentra entre los equipos que menos anotan, la expectativa de gol para este partido es baja. El contexto ofensivo de ambos no invita a pensar en un encuentro con muchas ocasiones.

Por ello, no vemos muy probable que se supere la barrera de los 2.5 goles. La falta de contundencia de ambos equipos, sumada a su irregularidad, refuerza la idea de un marcador corto y cerrado.

Además, consideramos poco probable que ambos equipos marquen, especialmente por el rendimiento reciente del Valencia como visitante, donde en tres de sus últimos cinco partidos no se cumplió esta condición. Todo apunta a un partido con pocas opciones claras de gol.

3er Pronóstico Sevilla vs Valencia: 1ª mitad resultado final 0-0⭐ @ 2.38 en Luckia

Con una expectativa de gol baja y amplias probabilidades de empate, todo apunta a un partido cerrado desde el inicio. Bajo este contexto, es razonable esperar que el primer tiempo se mantenga sin goles, con ambos equipos priorizando el orden defensivo.

Tanto Sevilla como Valencia han mostrado muchas limitaciones en ataque, reflejadas en sus bajos registros de xG y producción ofensiva. Esta falta de contundencia suele traducirse en primeras partes con pocas ocasiones claras y mucho juego trabado en el mediocampo.

Además, considerando la tendencia reciente y lo mucho que hay en juego, es probable que ambos equipos salgan con precaución, evitando riesgos innecesarios. Con estos factores, el 0-0 al descanso se perfila como un resultado bastante probable.