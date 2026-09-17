Sevilla vs Barcelona Pronóstico y Apuestas LaLiga | 19/09/26

El Ramón Sánchez Pizjuán ha sido un terreno feliz para el Barcelona, que solo ha perdido uno de sus últimos 10 visitas a Sevilla en LaLiga.

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Sevilla 1-3 Barcelona

Pronóstico de goleadores: Sevilla: Stassin - Barcelona: Yamal, Raphinha x2

El Sevilla, cuarto clasificado, recibe al líder de LaLiga, el Barcelona, en el Ramón Sánchez-Pizjuán el sábado a las 21:00. Los locales aspiran a convertirse en el primer equipo capaz de arrebatarle un punto a los hombres de Hansi Flick.

El conjunto de Luis García Plaza se sitúa entre los cuatro primeros tras seis jornadas. Sus cuatro triunfos en LaLiga incluyen un 3-1 en Bilbao ante el Athletic en agosto. También ganaron 1-0 en casa del Deportivo, que jugó con diez, el miércoles por la noche. El Sevilla terminó decimotercero la pasada temporada con dos entrenadores distintos, por lo que ocupar plaza europea en esta fase tan temprana resulta esperanzador.

La única derrota del Sevilla en LaLiga 2026/27 hasta el momento fue un 3-1 en casa ante el Atlético de Madrid. Este resultado en concreto es motivo de preocupación de cara al fin de semana, ya que demuestra que todavía carecen de la capacidad para competir con la élite de LaLiga. Rubén Vargas y Arouna Sangante se perderán el partido por lesión.

El Barcelona parece jugar en una liga aparte en este momento. Los azulgranas cuentan con un pleno de victorias en LaLiga, con 28 goles anotados en el proceso. También golearon 5-1 en su primer partido de la fase de liga de la Champions League ante el Feyenoord.

Hansi Flick opera sin un delantero centro reconocido, y le está funcionando de maravilla. Raphinha lidera el ataque como falso nueve y atraviesa un momento de forma extraordinario. El brasileño firmó un hat-trick en la goleada por 7-2 ante el Racing de Santander. Frenkie de Jong y Roony Bardghji siguen de baja este fin de semana.

Alineaciones probables Sevilla vs Barcelona

Posible alineación del Sevilla:

Vlachodimos, Juan Iglesias, Castrín, Kike Salas, Suazo, Agoumé, Fofana, Kochorashvili, Sierra, Stassin, Correia

Posible alineación del Barcelona:

Joan García, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Espart, Rodri, Fermín López, Pedri, Lamine Yamal, Raphinha, Gordon

El Sevilla, condenado a marcar y a perder

Ambos equipos han anotado en cada uno de los últimos cinco enfrentamientos entre estos dos conjuntos. El Sevilla ha visto puerta en cinco de sus últimos seis partidos oficiales.

Los hispalenses lograron además una inusual victoria por 4-1 sobre el Barcelona en este mismo campo en octubre de 2025. El Sevilla marcó tres tantos en Bilbao ante el Athletic el mes pasado.

El equipo de Flick ha encajado en tres de sus últimos cuatro partidos, así que la opción de la portería a cero queda descartada por ahora. Incluso el Levante logró perforar su defensa en dos ocasiones el pasado fin de semana. Una victoria del Barcelona sigue siendo, con diferencia, el resultado más probable. Con una probabilidad implícita del 41,7 % de ganar y encajar, esta luce como la apuesta de más valor de nuestro pronóstico Sevilla vs Barcelona.

Sevilla vs Barcelona Apuesta 1: 1x2 y Ambos anotan - Barcelona y Sí @ 2.40 en Sportium

Los partidos del Barca no tienen nada de tranquilos en 2026/27

El Barcelona ha producido cuatro goles o más en todos sus partidos ligueros salvo uno esta temporada. Sus seis encuentros han dejado cinco, dos, siete, cinco, seis y nueve goles respectivamente.

Solo su victoria por 2-0 ante el Athletic Club se quedó corta de superar esta línea. Dos de los seis partidos del Sevilla también han registrado cuatro o más goles.

El Sevilla ha anotado nueve y encajado seis en sus seis primeros partidos. Los locales ya encajaron tres goles en casa ante el Atlético. El Barcelona ha marcado 28 tantos en seis jornadas de liga. Flick no muestra ningún interés en gestionar los partidos con tranquilidad, así que apostar por los 4+ goles con una probabilidad implícita del 55,56 % parece razonable.

Sevilla vs Barcelona Apuesta 2: Total - Más de 3.5 goles @ 1.80 en Sportium

Valor en que los de Flick golpeen antes del descanso

El Barcelona ha superado esta línea en sus tres partidos de liga a domicilio esta temporada. Ganó 5-0 en Elche y repitió el mismo marcador en Valencia. Una victoria por 4-2 en Levante siguió el mismo patrón. Una probabilidad implícita del 40 % para que el Barca marque dos veces en los primeros 45 minutos parece sorprendentemente baja.

El equipo de Flick arranca fuerte y suele resolver los partidos antes del descanso. Raphinha marcó a los tres minutos ante el Feyenoord en la Champions League. Lamine Yamal abrió el marcador a los seis minutos en Mestalla.

Gordon y Yamal tienen la tarea de estirar las defensas rivales desde el primer minuto. El Sevilla tendrá que replegarse desde el pitido inicial.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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