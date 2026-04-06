Real Madrid vs Bayern de Múnich Pronóstico y Apuestas Champions League | 07/04/26

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👑Mejores apuestas Real Madrid vs Bayern de Múnich

Ambos equipos marcan (BTTS) - Sí ⭐ @ 1.40 en Codere

1x2 - Empate ⭐ @ 4.00 en Codere

Primer goleador - Kylian Mbappé ⭐ @ 4.75 en Codere

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📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de marcador exacto: Real Madrid 2-2 Bayern de Múnich

Real Madrid 2-2 Bayern de Múnich Pronóstico de goleadores: Real Madrid: Kylian Mbappé, Vinícius Júnior; Bayern de Múnich: Luis Díaz, Lennart Karl.

El Real Madrid afronta esta semana su vigésimosegunda participación en cuartos de final de la Champions League, continuando su búsqueda de una 16ª corona europea que amplíe su leyenda. Los hombres de Álvaro Arbeloa sufrieron un revés en su confianza liguera este pasado fin de semana al caer 2-1 en su visita al Mallorca, un resultado que les deja a siete puntos del Barcelona en la lucha por el título.

Sin embargo, si Arbeloa logra guiar a los blancos hacia otro triunfo en la Champions League, poco importará lo sucedido en el campeonato doméstico. De conseguirlo, se convertiría en apenas el tercer entrenador en ganar sus primeros cinco partidos de eliminatorias de la UCL de forma consecutiva.

Ya demostraron su pegada clínica contra el Manchester City en la ronda anterior, por lo que sería arriesgado apostar en su contra. Aun así, el equipo visitante posee un pedigrí europeo innegable que les servirá de mucho este martes. De hecho, el Bayern es el único club con más presencias en cuartos de final (24) que su anfitrión.

Eso sí, ningún otro equipo ha sido eliminado en esta fase más veces que los bávaros, con un total de 10 tropiezos. Siendo este el duelo más repetido en la historia de las competiciones europeas (esta será la 19ª edición), el choque del martes será una batalla táctica fascinante. Vincent Kompany no vería con malos ojos un empate en Madrid para intentar rematar la faena en el partido de vuelta en casa.

⚽Alineaciones Probables Real Madrid vs Bayern de Múnich

Posible alineación del Real Madrid:

Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Camavinga, Tchouaméni, Güler; Mbappé y Vinícius Júnior.

Posible alineación del Bayern de Múnich:

Neuer; Stanisic, Kim, Tah, Bischof; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Díaz; Jackson.

🔥Las mejores apuestas Real Madrid vs Bayern de Múnich

1er Pronóstico Real Madrid vs Bayern de Múnich: Ambos equipos marcan (BTTS) - Sí @ 1.40 en Codere

Pólvora en ambas áreas

Ambos equipos se encuentran entre los 5 más goleadores de la competición. El Real Madrid suma 29 tantos en lo que va de torneo, cerrando el top 5. Solo se han quedado sin marcar en uno de sus 12 partidos, promediando 2.42 goles por encuentro de UCL esta temporada. No obstante, también han mostrado cierta fragilidad atrás, encajando 14 goles en 12 partidos, lo que da esperanzas a los visitantes.

Los Die Roten han anotado 32 goles en sus 10 partidos de Champions League; solo el Paris Saint-Germain (34) mejora sus cifras. Un promedio de 3.2 goles por partido dice mucho del potencial ofensivo de los de Kompany. Aunque Harry Kane es duda para este choque, lo más probable es que sea Nicolas Jackson quien lidere el ataque.

Cabe destacar que el Bayern ha encajado una media de un gol por partido este curso, lo que abre la puerta a los locales. Los bávaros llegarán motivados ante la previsible baja de Thibaut Courtois por lesión; sin el muro belga bajo palos, el Madrid se vuelve un poco más vulnerable en defensa.

Siete de los últimos ocho compromisos europeos del Real Madrid fueron partidos de alta anotación (más de 2 goles). Por su parte, en ocho de los últimos nueve encuentros oficiales del Bayern marcaron ambos equipos. Por todo ello, lo lógico es que ambos celebren goles este martes.

2ºPronóstico Real Madrid vs Bayern de Múnich: 1x2 - Empate @ 4.00 en Codere

El Madrid se apoya en su fortaleza como local

El conjunto blanco llega a esta cita en una dinámica aceptable. Encadenaron cinco victorias consecutivas antes del tropiezo del pasado fin de semana. La derrota ante el Mallorca fue el tercer traspié en los últimos 10 partidos para el gigante español. Habiendo ganado los otros siete, no deberían dudar de su capacidad para plantar cara al Bayern.

Mientras tanto, los de Kompany rescataron un empate 3-2 sobre la bocina contra el Friburgo este fin de semana. Ese resultado cortó su racha de tres victorias seguidas, pero encadenan 13 partidos invictos en todas las competiciones. Aun así, su derrota ante el Arsenal al inicio de esta campaña de Champions sugiere que no son invencibles.

El Real Madrid solo ha perdido uno de los últimos ocho enfrentamientos directos en tiempo reglamentario, con cinco victorias y dos empates. Además, solo han caído en uno de los últimos ocho duelos en los que fueron locales. Considerando que dos de sus últimos tres enfrentamientos oficiales terminaron en tablas, este partido podría seguir el mismo guion.

3er Pronóstico Real Madrid vs Bayern de Múnich: Primer goleador - Kylian Mbappé @ 4.75 en Codere

Sin dudas sobre el hombre de peligro

Si tenías dudas sobre quién es la principal amenaza blanca este martes, puedes despejarla. Un tal Kylian Mbappé es el mayor peligro para el cuadro local. El francés ya lidera la tabla de goleadores de la UCL con 13 tantos, tres por delante de sus perseguidores.

El astro galo promedia un gol cada 56 minutos en esta edición de la Champions League. Además, suma 23 dianas en 25 partidos en LaLiga con la camiseta blanca. Un dato clave: seis de sus últimos ocho goles en Champions League llegaron antes del minuto 30. Por eso, confiamos en que será él quien abra la lata en la noche del martes.