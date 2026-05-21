Real Betis vs Levante principales apuestas LaLiga | 23/05/2026

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👑Mejores apuestas Real Betis vs Levante

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Real Betis Multigol 2-3⭐ @ 2.20 en Bwin

Ambos equipos marcan y cualquier equipo gana⭐@ 2.15 en Bwin

Esperamos una victoria del Betis con un marcador de 3-1.

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📊Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

La última jornada de La Liga pone frente a frente a Real Betis y Levante en un duelo con realidades muy distintas, pero igual de intensas. Mientras el conjunto sevillano disfruta del cierre de una gran campaña, la visita se juega la permanencia en la máxima categoría en un partido cargado de tensión y emoción.

Por el lado del Betis, el equipo dirigido por Manuel Pellegrini logró asegurar el quinto lugar de la tabla y su clasificación a la próxima Liga de Campeones. Sin duda, una temporada muy positiva para el club verdiblanco, que vuelve a instalarse entre los mejores equipos del fútbol español.

Si bien quedó el sinsabor de la eliminación en la Europa League, el Betis mantuvo un rendimiento competitivo y estable a lo largo de toda la temporada. La regularidad del equipo fue clave para sostenerse en la parte alta de la clasificación y competir al máximo nivel en cada torneo disputado.

Enfrente estará un Levante que hace algunas semanas parecía condenado al descenso, pero que hoy llega con una oportunidad real de salvar la categoría.

El conjunto valenciano encadena tres victorias consecutivas y protagonizó una remontada histórica que le permite depender de sí mismo: un empate bastaría para mantenerse en Primera División.

El cierre de temporada del Levante ha sido realmente sorprendente, con seis victorias en sus últimos diez partidos y un cambio total en su dinámica competitiva. El equipo llega lleno de confianza y queda claro que saldrá a buscar la salvación como sea, en un partido donde la necesidad visitante promete marcar el ritmo desde el primer minuto.

⚽Posibles Alineaciones Real Betis vs Levante

Posible alineación Real Betis:

Valles, Bellerín, Llorente, Gómez, Firpo, Fornals, Amrabat, Antony, Lo Celso, Ezzalzouli, Hernández

Posible alineaciónLevante:

Ryan, Toljan, De La Fuente, Moreno, Sánchez, Martínez, Arriaga, Olasagasti, Losada, Araque, Espí

1er Pronóstico Real Betis vs Levante: Gana Real Betis⭐@ 2.25 en Bwin

Si bien el Levante llega con una racha muy positiva y con mucho más en juego por su lucha por la permanencia, la localía convierte al Real Betis en el favorito para quedarse con el partido. El conjunto sevillano ha mostrado mucha solidez jugando en casa a lo largo de la temporada.

Aunque el Betis viene de caer ante el Barcelona, sus números recientes como local siguen siendo muy positivos. El equipo verdiblanco acumula dos victorias consecutivas en casa y ha logrado mantener un rendimiento muy alto frente a su afición.

Además, el historial reciente también favorece claramente al Betis, que logró vencer al Levante en cuatro de las últimas cinco ocasiones en las que lo recibió. Por la fortaleza que ha mostrado en su estadio y el dominio reciente en este enfrentamiento, las probabilidades parecen estar del lado del conjunto dirigido por Manuel Pellegrini.

2° Pronóstico Real Betis vs Levante: Real Betis Multigol 2-3⭐@ 2.20 en Bwin

La ofensiva del Real Betis ha sido una de las más consistentes del campeonato y especialmente jugando en casa ha sabido imponerse con mucha autoridad.

El equipo genera constantemente peligro en campo rival y mantiene una propuesta ofensiva muy agresiva que le ha dado grandes resultados durante toda la temporada.

No es casualidad que el Betis tenga uno de los cinco mejores registros de goles esperados del torneo y además se ubique entre los equipos más goleadores de la competición. En sus victorias más recientes como local ha conseguido marcar dos y tres goles, mostrando una gran capacidad para romper defensas y mantener presión constante.

Además, el historial reciente ante Levante también respalda esta tendencia, ya que en las últimas tres ocasiones en las que recibió al conjunto valenciano logró mantenerse dentro de ese rango de anotaciones. Por el momento ofensivo del Betis y su fortaleza en casa, vemos una muy buena oportunidad en esta opción.

3er Pronóstico Real Betis vs Levante: Ambos equipos marcan y cualquier equipo gana⭐@ 2.15 en Bwin

Por el buen rendimiento reciente de ambos equipos, abrimos la posibilidad de que los dos logren marcar en este partido. Tanto Real Betis como Levante han mostrado mucha efectividad en ataque durante las últimas jornadas, pero también han dejado espacios y cierta vulnerabilidad defensiva.

Esto abre completamente la posibilidad de un partido abierto y con opciones para cualquiera de los dos lados. No se puede desconocer el gran momento anímico y futbolístico con el que llega el Levante, que además tendrá una motivación enorme al jugarse la permanencia en esta última jornada.

El resultado reciente que más se ha repetido entre ambos equipos ha sido el 3-1, y por el contexto actual vemos un escenario bastante parecido. La necesidad del Levante de salir a buscar puntos y la capacidad ofensiva del Betis en casa pueden llevarnos nuevamente a un encuentro con goles en ambas porterías y marcador amplio.