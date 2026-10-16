Real Betis vs Barcelona Pronóstico y Apuestas LaLiga | 17/10/26

Nuestro experto en apuestas espera un partido abierto en Sevilla con muchos goles, con Yamal volviendo a brillar en el último tercio del campo para las visitantes.

Mejores apuestas Real Betis vs Barcelona

Total - Más de 1.5 goles del Real Betis ⭐ @ 2.40 en Codere

Total - Más de 2.5 goles del Barcelona ⭐ @ 1.85 en Codere

Asistencias - Lamine Yamal 1+ ⭐ @ 2.70 en Codere

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Real Betis 2-4 Barcelona

Pronóstico de goleadores: Real Betis: Ez Abde, Cucho Hernández - Barcelona: Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon, Gabriel Jesús

Ambos conjuntos llegan a este partido tras sus respectivos compromisos de Champions League entre semana. El Barcelona goleó 4-1 en Estambul para mantener su pleno de victorias en la temporada en todas las competiciones. El Real Betis también suma seis puntos en Europa, tras anotar en los últimos minutos para sellar un 3-2 ante el Porto.

Ha sido un gran arranque de temporada para el equipo de Manuel Pellegrini. Han ganado seis de sus últimos siete partidos en todas las competiciones y son terceros en LaLiga.

Hansi Flick también estará encantado con la marcha de su equipo. Pese a la baja por lesión de Raphinha, el Barça ha marcado siete goles en sus dos partidos desde el parón internacional.

Alineaciones probables Real Betis vs Barcelona

Posible alineación del Real Betis:

Vallés, Bellerín, Bartra, Llorente, Gómez, Bernal, Ceballos, Antony, Fornals, Abde, C. Hernández

Posible alineación del Barcelona:

J. García, Koundé, Cubarsí, Martín, Espart, Rodri, Pedri, Yamal, Fermín, Gordon, Jesús

El ataque del Betis pondrá a prueba la defensa del Barcelona

Este partido se perfila como el examen más exigente del Barcelona en lo que va de temporada. Los culés se han beneficiado de un calendario favorable tanto a nivel doméstico como europeo hasta ahora, pero eso está a punto de cambiar.

Con nombres como Cucho Hernández, Troy Parrott, Isco, Antony y Ez Abde compitiendo por un puesto, el Betis cuenta con auténtica profundidad ofensiva. Promedian exactamente dos goles por cada 90 minutos en todas las competiciones. El equipo de Pellegrini ha marcado ocho goles en sus dos últimos partidos, tras golear también 5-2 al Osasuna el pasado fin de semana.

Los 14 goles del Betis en LaLiga han surgido de un xG (goles esperados) de 14,1, lo que refleja la creatividad de un plantel con tantos centrocampistas asociativos.

El Barça no ha sido impecable defensivamente esta campaña. Ya ha encajado dos goles en tres ocasiones distintas en LaLiga, ante Rayo Vallecano, Levante y Racing. Un Betis tan goleador parece bien situado para anotar más de 1.5 goles ante ellos, con una probabilidad implícita del 42 %.

Real Betis vs Barcelona Apuesta 1: Total - Más de 1.5 goles del Real Betis @ 2.40 en Codere

Un Barça dominante que amenazará durante todo el partido

Por bien que esté haciendo las cosas, cualquier idea de que el Real Betis pudiera meterse en la pelea por el título parece poco realista. Sus números defensivos de fondo son en realidad preocupantes, con 14,9 xGA (goles esperados en contra) en LaLiga, el segundo peor registro de la categoría de cara a la jornada nueve.

Su resultado más destacado hasta ahora fue la victoria por 1-0 en casa ante el Real Madrid. Sin embargo, el Betis tuvo cierta fortuna para llevarse ese triunfo, tras conceder siete ocasiones claras y 3,46 xG.

Con la forma actual, resulta difícil imaginar al Barcelona siendo tan impreciso como lo fue el conjunto blanco. El equipo de Flick ha marcado al menos tres goles en cada uno de sus últimos ocho partidos en todas las competiciones. Promedian 4,25 goles por cada 90 minutos en LaLiga.

Dado esto, el mercado de más de 2.5 goles del Barcelona puede cumplirse, con una probabilidad implícita del 54 %.

Real Betis vs Barcelona Apuesta 2: Total - Más de 2.5 goles del Barcelona @ 1.85 en Codere

La creatividad de Yamal, la clave para las visitantes

Pese a no haber marcado en sus dos últimas apariciones con el Barcelona desde el parón de la Nations League, Yamal ha registrado tres asistencias. Con Raphinha de baja, el Barcelona ha puesto aún más énfasis en hacer llegar el balón al joven extremo.

Son nueve asistencias en solo 10 partidos con su club esta temporada para el aspirante al Balón de Oro. Su total de 150 pases completados en el último tercio es la segunda cifra más alta de LaLiga. Además, Yamal lidera la clasificación en la liga española con 3,8 pases clave por partido.

El internacional español históricamente ha disfrutado jugando contra el Betis: acumula cuatro asistencias en sus siete enfrentamientos previos ante los verdiblancos. Frente a una defensa local a veces inestable, el mercado de asistencias de Yamal destaca como una apuesta de valor a favor.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

Real Betis vs Barcelona Apuesta 3: Asistencias - Lamine Yamal 1+ @ 2.70 en Codere

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