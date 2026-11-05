PSG vs Troyes Pronóstico y Apuestas Ligue 1 | 07/11/26

El Troyes, visitante este sábado, no ha vencido al PSG en diez intentos en la Ligue 1. Su rendimiento como visitante apunta a otra noche sencilla para Les Parisiens.

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Pronóstico de resultado: PSG 3-0 Troyes

PSG 3-0 Troyes Pronóstico de goleadores: PSG: Godts, Torres, Doué

El PSG vuelve al Parque de los Príncipes este fin de semana para recibir al Troyes. Los hombres de Luis Enrique están en una forma inquietante tras golear 6-0 al Villarreal en la Champions League el martes.

Los goles de Joao Neves, Désiré Doué, Fabián Ruiz y Senny Mayulu dieron al PSG una ventaja de 4-0 en apenas 17 minutos. La victoria supuso la décima consecutiva en todas las competiciones para Les Parisiens.

El PSG lidera la Ligue 1, con 20 puntos en nueve partidos. Además, es el máximo goleador de la competición. Su notable campaña ha continuado pese a las lesiones de Marquinhos, Ousmane Dembélé, Nuno Mendes y Khvicha Kvaratskhelia. Este último será baja durante el resto de la temporada.

El Troyes llega a la capital francesa en el puesto 15, habiendo marcado siete goles en nueve jornadas.

Solo el Lorient ha anotado tan pocos goles en toda la división. Una victoria por 2-0 sobre el Le Mans el fin de semana pasado supuso un alivio bienvenido.

Sin embargo, su rendimiento como visitante es la verdadera preocupación. El Troyes solo ha ganado una vez fuera de casa en toda la temporada. Stéphane Dumont ni siquiera puede culpar a una larga lista de lesionados por el mal rendimiento de su equipo lejos de casa. Solo Anis Ouzenadji (tobillo) parece que se perderá el encuentro del sábado por la noche.

Alineaciones probables PSG vs Troyes

Posible alineación del PSG:

Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernández, Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz, Doué, Torres, Godts

Posible alineación del Troyes:

Konaté, Maronnier, Monfray, Díaz, Gozzi, Mille, Dermane, Diop, Ifnaou, Ripart, Nkada

El Troyes, condenado a perder y no marcar en el Parque de los Príncipes

El Troyes solo ha marcado siete goles en sus primeros nueve partidos de Ligue 1. No ha anotado en más de la mitad (5) de sus encuentros. Su producción como visitante es todavía peor, con un 75 % de sus desplazamientos terminando sin marcar.

El PSG mantuvo la portería a cero en Villarreal el martes por la noche pese a mantener una ventaja cómoda durante la mayor parte del partido. Con una ventaja holgada en El Madrigal, los jugadores de Luis Enrique podrían haber bajado el ritmo tras el descanso. Sin embargo, lograron un sólido cierre sin encajar.

Matvei Safonov solo tiene dos porterías a cero en la Ligue 1 en lo que va de temporada. Por eso la probabilidad implícita se sitúa en un cara o cruz. Aun así, el Troyes no ha vencido al PSG en diez intentos. Recién llegado de su contundente victoria sobre el Villarreal, el PSG no debería tener problemas para superar al Troyes.

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Les Parisiens, en camino a una victoria cómoda

Ya hemos mencionado el arrollador triunfo del PSG en El Madrigal el martes por la noche. Les Parisiens se pusieron con una ventaja de cuatro goles en los primeros 17 minutos.

Sus 21 goles en la liga en nueve partidos lo convierten en el máximo goleador de la Ligue 1. El Troyes ha encajado 16 goles en el mismo número de partidos.

Ninguna de las victorias del PSG en casa ha sido por un margen de tres goles esta temporada. Sin embargo, sus márgenes de victoria han ido creciendo en las últimas semanas. Golearon 5-1 al Le Havre el fin de semana pasado antes de lograr victorias por dos goles sobre el Lyon y el Estrasburgo.

Dada su forma reciente y la calidad de su rival, el mercado del hándicap PSG -2 puede cumplirse, con una probabilidad implícita del 50 %.

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Godts, dispuesto a aprovechar sus minutos ante un Troyes en apuros

Mika Godts ha marcado dos goles y repartido dos asistencias en la Ligue 1. Esas cuatro contribuciones llegaron en solo 281 minutos. Sus dos goles también han llegado en sus últimas tres apariciones.

Su promedio de 0,64 goles por 90 minutos es el mejor del club. Se sitúa en el percentil 95 en ocasiones creadas entre los extremos.

Godts también se ubica en el percentil 85 en goles. El hecho de que solo haya sido titular en dos de sus ocho apariciones en la Ligue 1 esta temporada es motivo de preocupación. Sin embargo, es probable que tenga su oportunidad este fin de semana.

La rotación tras la victoria 6-0 en Champions League el martes en Villarreal debería ayudar en ese sentido. Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia siguen sin estar disponibles, por lo que Luis Enrique confiará en el belga para marcar diferencias este fin de semana. El Troyes ha encajado 16 goles en nueve partidos de Ligue 1, así que Godts confiará en sus opciones.

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Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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