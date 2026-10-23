PSG vs Lyon Pronóstico y Apuestas Ligue 1 | 25/10/26

El Lyon ha ganado dos de sus últimas cuatro visitas al Parc des Príncipes. Sin embargo, el PSG parece haber encontrado su mejor versión tras su victoria en la Champions League sobre el Barça.

Mejores apuestas PSG vs Lyon

1x2 y Ambos equipos anotan - PSG y Sí ⭐ @ 2.50 en bet365

1x2 primera mitad - PSG ⭐ @ 1.80 en bet365

Goleador en cualquier momento - Ferran Torres ⭐ @ 1.90 en bet365

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico PSG vs Lyon son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: PSG 3-1 Lyon

Pronóstico de goleadores: PSG: Torres, Doué, Hakimi - Lyon: Nuamah

Este domingo por la noche, el líder actual de la Ligue 1, el Olympique de Lyon, viaja hasta el segundo clasificado, el Paris Saint-Germain (PSG). Promete ser un duelo apasionante entre dos de los cinco equipos que comparten actualmente 14 puntos en la tabla de la Ligue 1.

El PSG sumó solo dos puntos en sus tres primeros partidos de la Ligue 1 2026/27. Desde entonces, el equipo de Luis Enrique ha encadenado cuatro victorias consecutivas, entre ellas sendos triunfos a domicilio ante el Marsella y el Estrasburgo.

Les Parisiens se encuentran en la inusual posición de perseguir al líder en lugar de marcar ellos mismos el ritmo. Cinco equipos están separados únicamente por la diferencia de goles. El PSG es consciente de que una victoria sobre el Lyon podría ayudarle a abrir cierta distancia respecto a sus rivales.

Podrían enfrentarse al Lyon sin contar con Ousmane Dembélé. El delantero francés se retiró lesionado al principio de la primera parte en la victoria por 4-2 en la Champions League ante el Barcelona el martes por la noche, con Ferran Torres llamado a sustituirlo. El PSG también se quedará sin su extremo Kvicha Kvaratskhelia durante el resto de la temporada tras sufrir una lesión de ligamento cruzado de rodilla a mitad de semana.

El Lyon ha superado las expectativas en los siete primeros partidos de la campaña 2026/27. El equipo de Paulo Fonseca arrastra numerosas bajas pero sigue sumando victorias y solo ha encajado cinco goles en lo que va de curso.

Keito Nakamura se pierde la visita a la capital francesa por sanción. Por su parte, Lois Openda (pierna), Mo Ouedraogo (rodilla), Nicolás Tagliafico (muscular) y Pavel Šulc (rodilla) continúan de baja por lesión.

Alineaciones probables PSG vs Lyon

Posible alineación del PSG:

Safonov, Hernández, Pacho, Zabarnyi, Hakimi, Neves, Vitinha, Ruiz, Doué, Akliouche, Torres

Posible alineación del Olympique de Lyon:

Descamps, Athekame, Abner Vinícius, Niakhaté, Mata, Bidstrup, Tessmann, Duranville, Nuamah, Tolisso, Himbert

El historial entre ambos respalda esta apuesta

El PSG ha ganado ocho de sus últimos 11 enfrentamientos de Ligue 1 en casa ante el Lyon. El equipo de Fonseca sí se llevó los tres puntos en su última visita al Parc des Príncipes el pasado abril. Sin embargo, el PSG parece haber recuperado su mejor nivel y llega con la confianza por las nubes tras eliminar al Barcelona en la Champions League.

Una victoria local parece lo más probable, pero los datos sugieren que el Lyon también tiene muchas opciones de ver puerta: ha marcado en cada uno de sus últimos ocho enfrentamientos ante Les Parisiens.

La producción ofensiva del Lyon no se corresponde con su posición actual en la liga. En la tabla de xG de la Ligue 1, el Lyon ocuparía actualmente la novena plaza con 11,5. Podemos prever una quinta victoria consecutiva del PSG en la Ligue 1 con el visitante anotando también, a una probabilidad implícita moderada del 40 %.

PSG vs Lyon Apuesta 1: 1x2 y Ambos equipos anotan - PSG y Sí @ 2.50 en bet365

Los locales, favoritos para adelantarse en la primera mitad

El PSG ha marcado primero en seis de sus últimos siete enfrentamientos con el Lyon. También ha llegado al descanso por delante en cinco de esos siete partidos. En su último encuentro como local ante el Le Mans, el equipo de Enrique se puso 1-0 antes del descanso y terminó cerrando una victoria por 3-1.

Sus dos últimos partidos como local en la Champions League, ante el Slovan Bratislava y el Barcelona, también terminaron con el equipo de Enrique por delante al descanso.

El mercado de 1x2 primera mitad a favor de Les Parisiens ofrece una probabilidad implícita del 55,55 %. Con base en los datos del cara a cara, esta podría ser la apuesta de valor de nuestro pronóstico PSG vs Lyon. Con Dembélé y Kvaratskhelia de baja, se espera que Ferran Torres y Désiré Doué asuman una mayor responsabilidad ofensiva ante el Lyon.

PSG vs Lyon Apuesta 2: 1x2 primera mitad - PSG @ 1.80 en bet365

Torres, llamado a asumir el rol goleador de Dembélé

Ferran Torres se ha adaptado sin problemas a la plantilla del PSG desde su llegada procedente del Barcelona. Ha marcado cuatro goles en la Ligue 1 en siete apariciones.

Aunque solo ha sido titular en cuatro de esos siete partidos, es prácticamente seguro que será de la partida desde el inicio ante el Lyon. Torres acumula 2,46 xG en siete apariciones, por lo que su registro de cuatro goles indica que ha sido muy efectivo de cara a portería.

Torres está anotando en Francia a un ritmo del 57,14 %. Este fin de semana, podemos prever que marque en cualquier momento a una probabilidad implícita de apenas el 52,63 %. Esa cuota podría ofrecer cierto valor, aunque sus cuotas más altas podrían reflejar el sólido historial defensivo del Lyon hasta la fecha. Aun así, creemos que es la mejor baza del PSG para ganar el partido del domingo.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

PSG vs Lyon Apuesta 3: Goleador en cualquier momento - Ferran Torres @ 1.90 en bet365

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