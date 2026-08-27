Sevilla vs Atlético Madrid principales apuestas LaLiga | 29/08/2026

Mejores apuestas Sevilla vs Atlético Madrid

Gana Sevilla ⭐3.60 en bet365

Ambos equipos marcan y más de 2.5 goles ⭐ 2.25 en bet365

Ambos equipos marcan y cualquier equipo gana ⭐2.65 en bet365

Esperamos un victoria del Sevilla con marcador de 2-1.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

El Sevilla ha protagonizado un gran arranque de temporada, con dos victorias consecutivas que lo han colocado en lo más alto de la clasificación. Ahora buscará mantener el liderato ante un rival de peso como el Atlético de Madrid.

Después del susto vivido la temporada pasada, con el descenso demasiado cerca, el Sevilla se ha movido en el mercado para reforzar su plantilla y volver a competir a la altura de la historia del club.

El Atlético, por su parte, llega tras sufrir ante el Villarreal, frente al que apenas pudo rescatar un empate en el ocaso del partido y jugando con un hombre menos.

En medio de la polémica alrededor de Julián Álvarez, los rojiblancos han apostado por mantener la base que compitió durante el semestre pasado, buscando nuevamente estar a la altura de los grandes.

El duelo ante un Sevilla en pleno crecimiento será una prueba importante para el Atlético, que necesita reaccionar y demostrar desde el comienzo que está preparado para pelear por los primeros puestos.

Posibles Alineaciones Sevilla vs Atlético Madrid

Posible alineaciónSevilla:

Vlachodimos, Iglesias, Sangate, Gallo, Suazo, Sierra, Peque, Guridi, Oso, Ure

Posible alineaciónAtlético Madrid:

Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo, Simeone, Koke, Hjulmand, Baena, Lookman, Lee

1er Pronóstico Sevilla vs Atlético Madrid: Gana Sevilla ⭐3.60 en bet365

El historial reciente, con victorias repartidas para ambos bandos, hace difícil elegir un claro favorito. Sin embargo, vemos una gran oportunidad en el Sevilla, especialmente por una cuota que consideramos altamente atractiva.

El Sevilla ha ganado tres de sus últimos cinco partidos como local ante el Atlético de Madrid, demostrando que suele ser un rival complicado para el equipo de Simeone. Además, llega con un gran arranque de campeonato, mientras los rojiblancos afrontan un entorno marcado por la polémica alrededor de Julián Álvarez.

Sin desconocer que el Atlético cuenta con una plantilla mucho más construida y experimentada, el momento actual parece favorecer al Sevilla. Por ello, consideramos que la cuota del conjunto andaluz ofrece un valor interesante para este encuentro.

2° Pronóstico Sevilla vs Atlético Madrid: Ambos equipos marcan y más de 2.5 goles ⭐2.25 en bet365

Tanto Sevilla como Atlético de Madrid han comenzado LaLiga mostrando un buen poderío ofensivo. Los sevillistas suman cinco goles y los rojiblancos cuatro en sus dos primeros partidos, una muestra de su capacidad para generar peligro.

A esto se suma que ambos equipos vienen de partidos con más de 2.5 goles, dejando encuentros abiertos y con oportunidades en ambas áreas. El escenario apunta nuevamente a un duelo con alternativas ofensivas.

Por todo ello, vemos una alta probabilidad de que ambos equipos encuentren el camino del gol. Las características y el momento de ambos conjuntos hacen que este mercado resulte especialmente atractivo.

3er Pronóstico Sevilla vs Atlético Madrid: Ambos equipos marcan y cualquier equipo gana⭐2.65 en bet365

Vemos una gran oportunidad en esta apuesta, ya que la probabilidad de que ambos equipos marquen es bastante alta. Además, el escenario permite cubrir una posible victoria del Atlético, un rival que cuenta con argumentos suficientes para llevarse los tres puntos.

Todo apunta a un partido cerrado pero con goles, donde un 2-1 a favor de cualquiera de los dos aparece como un resultado probable. Además, ninguno de los últimos cinco partidos del Sevilla como local ante el Atlético terminó en empate.

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