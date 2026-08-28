Real Madrid vs Málaga principales apuestas LaLiga | 30/08/2026

Mejores apuestas Real Madrid vs Málaga

Gana Real Madrid y no marcan ambos equipos ⭐1.85 en Codere

Resultado final múltiples resultados 1:0, 2:0 o 3:0 ⭐2.88 en Codere

Kylian Mbappé primer goleador ⭐3.20 en Codere

Esperamos un victoria del Real Madrid con un marcador de 3-0.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Real Madrid recibe al Málaga por la tercera fecha de La Liga, después de un contundente triunfo ante la Real Sociedad. El conjunto blanco llega con la confianza en alto tras una actuación brillante de Kylian Mbappé, autor de un triplete que volvió a poner al equipo en lo más alto.

El equipo dirigido por Mourinho completó una sólida pretemporada en cuanto a resultados y ha mantenido esa dinámica en el inicio de la competición. Con un arranque positivo, el Real Madrid ya se encuentra en la punta de la tabla y buscará mantenerse allí con una nueva victoria ante su público.

Enfrente estará un Málaga que viene de conseguir su primer punto en La Liga, apenas después de celebrar su histórico regreso a la máxima categoría tras ocho años de ausencia. El conjunto andaluz comienza así su objetivo de asegurar la permanencia y volver a consolidarse entre los grandes del fútbol español.

El Málaga busca recuperar el protagonismo de aquellos años gloriosos en los que incluso llegó a disputar la Champions League. Sin embargo, su primer gran desafío de la temporada será nada menos que visitar al líder y máximo favorito para quedarse con los tres puntos.

Las apuestas no están del lado del conjunto malagueño, pero el equipo seguramente intentará plantar cara ante el gigante español. Con poco que perder y mucho que demostrar, el Málaga buscará aprovechar cualquier oportunidad para dar la sorpresa en el Santiago Bernabéu.

Posibles Alineaciones Real Madrid vs Málaga

Posible alineaciónReal Madrid:

Vlachodimos, Iglesias, Sangate, Gallo, Suazo, Sierra, Peque, Guridi, Oso, Ure

Posible alineaciónMálaga:

Courtois, Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella, Silva, Valverde, Vinicius Junior, Bellingham, Guler; Mbappé

1er Pronóstico Real Madrid vs Málaga: Gana Real Madrid y no marcan ambos equipos ⭐1.85 en Codere

Real Madrid llega con todo el favoritismo, no solo por la enorme diferencia de nivel entre ambos equipos, sino también por el contundente arranque de campeonato que ha protagonizado. Todas las apuestas apuntan al conjunto local, por lo que una combinada aparece como una alternativa interesante para buscar mayor valor.

Vemos pocas probabilidades de que el Málaga consiga marcar en el Bernabéu, un escenario donde habitualmente los rivales terminan siendo superados por el conjunto blanco. Además, el equipo andaluz tendrá enfrente una de las plantillas más poderosas de la competición.

Si bien el Real Madrid ha mostrado algunas lagunas defensivas en este inicio de temporada, el Málaga no ha demostrado ni en la pretemporada ni en su arranque liguero el suficiente poderío ofensivo como para vulnerar al conjunto blanco. Por ello, esperamos un partido con dominio local y pocas opciones para el ataque visitante.

2° Pronóstico Real Madrid vs Málaga: Resultado final múltiples resultados 1:0, 2:0 o 3:0 ⭐2.88 en Codere

Ante la alta posibilidad de una victoria del Real Madrid manteniendo su portería en cero, vemos con buenos ojos los marcadores exactos de 1-0, 2-0 y 3-0, todos con cuotas interesantes.

El conjunto blanco ha mostrado un gran rendimiento ofensivo en este inicio de campeonato, por lo que estos resultados aparecen como escenarios bastante probables.

Además, el Real Madrid promedia hasta el momento cerca de tres goles por partido, una cifra que respalda la posibilidad de que pueda imponerse con autoridad.

3er Pronóstico Real Madrid vs Málaga: Kylian Mbappé primer goleador⭐3.20 en Codere

Kylian Mbappé llega encendido después de marcar un hat-trick ante la Real Sociedad, partido en el que además fue el encargado de abrir el marcador. El delantero francés vuelve a demostrar su gran momento ofensivo y será una de las principales amenazas del Real Madrid en este encuentro.

Desde la temporada pasada, Mbappé ha mostrado una tendencia a marcar con mayor frecuencia jugando como local, especialmente en un Santiago Bernabéu donde el Real Madrid suele imponer una diferencia mayor ante sus rivales.

Ante un Málaga que parte como el equipo más vulnerable, Mbappé es el jugador con mayor probabilidad de marcar. Por ello, vemos una buena oportunidad en la cuota de primer goleador, confiando en que el francés pueda volver a ser protagonista y abrir el marcador para el conjunto blanco.

+