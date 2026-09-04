En el Rayo Vallecano vs Racing Santander se respalda una victoria del local, ambos clubes sí anotan y anota Sergio Camello.

Mejores apuestas Rayo Vallecano vs Racing Santander

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Ambos equipos si anotan ⭐1.61 en Codere

Anota Sergio Camello ⭐7.00 en Codere

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Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Pronóstico de resultado - Rayo Vallecano 2-0 Racing Santander

Rayo Vallecano 2-0 Racing Santander Pronóstico de goleador - Rayo Vallecano: Sergio Camello y Álvaro García-Racing Santander: nadie mete gol

Rayo Vallecano no ha tenido el mejor arranque de temporada tras sumar un empate y dos derrotas en las primeras tres fechas, con un bajo rendimiento en su defensa que se mantiene por debajo del 70% de efectividad a lo que se espera del equipo para esta temporada.

Con respecto a los resultados, el DT español, Beñat San José, deberá de resolver el acertijo que se mantiene en la defensa al recibir ocho goles en tres jornadas; incluyendo el hospital de lesionados que mantiene al jugador neerlandés, Jozhua Vertrowd, en la mira de poder regresar este fin de semana y fortalecer el bloque bajo del equipo y, junto al italiano, Luiz Felipe, darle frescura al plantel madrileño.

Por otro lado, Racing regresó para quedarse en la Primera División de España, luego de arrancar con un empate a dos goles frente a Villarreal y, pese a la derrota por la mínima ante Getafe, pudo recuperarse con la victoria 3-2 frente al Elche en Campos de Sport de El Sardinero. Con la llegada de Sergio Canales, el club busca pelear por un lugar en la próxima edición de copas europeas, luego de que el equipo descendiera en la temporada 2011-12.

La veces que ambos se han enfrentado, la ventaja se la lleva el Rayo con cuatro victorias sobre una del plantel de Santander, con tres triunfos para los de Madrid cuando Racing visita la capital ibérica. Hoy, la situación beneficia a los de casa por mucho, aunque no pueden confiarse de cara a lo que se viene esta temporada en La Liga y en la pelea por un lugar en copas europeas.

Alineaciones Rayo Vallecano vs Racing Santander

Posible alineación de Rayo Vallecano:

Cárdenas, Balliu, Lejeune, Ciss, Fernández, Valentín, Bouare, De Frutos, López, García, Camello

Posible alineación de Racing Santander:

Agirrezabala, Mantilla, Manu, González, Salinas, Sainz-Maza, Martín, Canales, Vicente, Guilashvili, Zabiri

1er Pronóstico Rayo Vallecano vs Racing Santander: Gana Rayo Vallecano ⭐ 2.25 en Codere

Encuentro correspondiente a la jornada 4 por La Liga. Aunque ambos clubes lleguen con la urgencia de sumar puntos, los de casa se mantienen enrachados desde la parte final de la campaña pasada con cuatro victorias en casa, incluyendo el empate ante Deportivo Alavés de esta temporada.

Racing arranco con un triunfo, un empate y una derrota; por lo que pese a esto, Rayo ha hecho pesar su localia con tres victorias consecutivas que se entienden desde diciembre 2011 a septiembre 2019, cuando los dos clubes se vieron las caras en La Liga 2.

Conforme a datos y estadísticas, se ve viable que Rayo Vallecano consiga la victoria ante Racing Santander en la cancha de Butarque.

2° Pronóstico Rayo Vallecano vs Racing Santander: Ambos equipos sí anotan ⭐ 1.61 en Codere

La opción de que ambos clubes si anoten en el Rayo Vallecano vs Racing Santander cuenta con 72% según los algoritmos estadísticos especializados. Y más porque el Rayo no ha podido mantener el arco en cero en tres de sus últimos cuatro juegos.

Un factor a tomar en cuenta es que Racing viene de sumar un triunfo 3-2 frente al Elche, con un balance de cinco goles a favor y cinco en contra en el torneo. Lo que refleja que el club marca goles, pero igual recibe muchos en contra. Igual que Racing, pues concreta frente al arco contrario y recibe goles tras no mantener la solidez en defensa con cinco tantos en contra en tres fechas disputadas.

Por lo que es viable que el marcador termine con un ambos equipos si anotan en el campo de Butarque de Leganés, España.

3er Pronóstico Rayo Vallecano vs Racing Santander: Anota Sergio Camello ⭐ 7.00 en Codere

Sin duda, el arranque de Sergio Camello ha marcado diferencia con tres anotaciones en tres fechas, manteniendose como la pieza clave del Rayo en la delantera. De igual forma, la situación actual del equipo beneficia que el jugador mantenga su buen paso como estupendo delantero en la temporada actual del futbol en Europa.

En el historial reciente, los dos clubes suelen ofrecer alternativas en sus respectivas ofensivas, aunque el plantel madrileño ha mantenido la ventaja de cuatro partidos ganados sobre uno del rival, con un empate entre los dos en los últimos años.

Con lo visto en los últimos años, se respalda que el delantero español, Sergio Camello, puede sumar al menos un gol en el partido de este fin de semana.

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