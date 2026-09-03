El Mónaco llega a la capital francesa como el único equipo con pleno de victorias en la Ligue 1 tras las dos primeras jornadas.

Mejores apuestas PSG vs Mónaco

Doble oportunidad - Empate/Mónaco ⭐ @ 2.90 en Sportium

Total - Más de 3.5 goles ⭐ @ 2.00 en Sportium

Paris Brunner 2+ tiros a puerta ⭐ @ 3.60 en Sportium

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico PSG vs Monaco son cortesía de Sportium, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: PSG 2-2 Mónaco

PSG 2-2 Mónaco Pronóstico de goleadores: PSG: Kvaratskhelia, Torres - Mónaco: Golovin, Idumbo

El PSG recibe al Mónaco en el Parque de los Príncipes el viernes por la noche. La tercera jornada de la Ligue 1 enfrenta al campeón, todavía sin ganar, con el sorprendente líder de las primeras semanas.

El conjunto de Luis Enrique ha empatado 2-2 sus dos primeros partidos de liga. Llegó a ir dos goles por debajo en Lille antes de que Vitinha y Marquinhos anotaran en el descuento. El PSG es 11º con dos puntos.

Bradley Barcola no volverá a vestir la camiseta del PSG tras completar un traspaso de 140 millones de euros al Liverpool. En el lado positivo, Ferran Torres suma dos goles en dos partidos. Por su parte, Maghnes Akliouche tendrá ganas de dejar huella ante su exequipo. Ousmane Dembélé sigue siendo duda por su estado físico para este partido, pero Khvicha Kvaratskhelia debería volver al once inicial.

Filipe Luís ha ganado los cuatro partidos disputados desde que se hizo cargo del Mónaco. Los monegascos derrotaron 1-0 al Le Havre y después arrollaron 2-0 al Marsella gracias a un doblete de Paris Brunner. Encabezan la clasificación con seis puntos.

Folarin Balogun, Takumi Minamino, Mohammed Salisu y Ansu Fati se perdieron la victoria ante el Marsella. Parecía que Balogun había jugado su último partido con los colores del Mónaco, con un traspaso al Everton de la Premier League en marcha. Sin embargo, esa operación se rompió el martes por la noche antes del cierre del mercado.

Eric Dier fue el inesperado autor del gol de la victoria en la primera jornada, pero Brunner ha aprovechado su oportunidad en la delantera. Un doblete ante un Marsella en clara mejoría no es poca cosa.

Alineaciones probables PSG vs Monaco

Posible alineación del PSG:

Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Zaïre-Emery, Vitinha, Neves, Fabián Ruiz, Akliouche, Ferran Torres, Kvaratskhelia

Posible alineación del Mónaco:

Hrádecký, Vanderson, Sané, Dier, Nazinho, Zakaria, Camara, Coulibaly, Golovin, Idumbo, Brunner

El Mónaco llega al Parque de los Príncipes como el equipo en mejor forma

El Mónaco llega como el conjunto en mejor forma de Francia. Filipe Luís ha ganado los cuatro partidos disputados desde que tomó las riendas. Los monegascos son líderes de la Ligue 1 con seis puntos. El Mónaco ha dejado su portería a cero en cada uno de sus dos primeros partidos de liga.

El PSG sigue sin conocer la victoria en liga. Los hombres de Luis Enrique han ido dos goles por debajo en ambos partidos disputados hasta ahora. Necesitaron goles en el descuento en Lille para rescatar un punto.

El Mónaco también conoce bien este campo. Ganó 3-1 en el Parque de los Príncipes en marzo. Una probabilidad implícita del 34,48 % en el mercado de doble oportunidad parece escasa. El Mónaco ha evitado la derrota en el 44 % de sus últimas nueve visitas a la capital. Esta parece la apuesta de más valor de nuestro trío de pronósticos para el PSG vs Monaco de esta semana.

PSG vs Monaco Apuesta 1: Doble oportunidad - Empate/Mónaco @ 2.90en Sportium

Los últimos duelos en París han sido partidos abiertos

Los enfrentamientos recientes en este campo han sido encuentros abiertos. El Mónaco ganó 3-1 aquí en marzo. Empataron 2-2 en el mismo escenario en la Champions League en febrero. Ambos partidos superaron esta línea.

El PSG también ha ofrecido cuatro goles en cada uno de sus dos primeros partidos. Tanto ante el Rennes como ante el Lille terminó 2-2. Cuatro goles bastarían para que se cumpliera esta apuesta. La defensa de Luis Enrique ha sido frágil en el arranque de 2026/27.

Luis ha preparado al Mónaco para presionar con agresividad, y además generaron seis ocasiones claras en la primera jornada. Una probabilidad implícita del 50 % para el Más de 3,5 goles parece batible, dado cómo están jugando ambos equipos. Seis de sus últimos nueve (66 %) enfrentamientos de Ligue 1 en París han superado esta línea.

PSG vs Monaco Apuesta 2: Total - Más de 3,5 goles @ 2.00en Sportium

Brunner, listo para aprovechar de nuevo su momento

Brunner ha sacado el máximo partido a su oportunidad en la delantera. El delantero marcó dos goles ante el Marsella el fin de semana pasado. Su cabezazo abrió el marcador antes del minuto 15. Ahora es el referente ofensivo del líder de la liga.

Folarin Balogun se perdió ese partido y no parece que vaya a desplazarlo de inmediato. El fichaje del estadounidense por el Everton se rompió por dudas surgidas en el reconocimiento médico. Eso deja interrogantes sobre el estado de forma del jugador.

El PSG ha encajado dos goles en cada partido de liga disputado hasta ahora. Su defensa se ha mostrado frágil bajo presión. Apostar por que Brunner logre dos tiros a puerta, con una probabilidad implícita del 27,78 %, parece un precio justo. El delantero promedia 2,50 por partido, aunque ante defensas más débiles.

PSG vs Monaco Apuesta 3: Paris Brunner 2+ tiros a puerta @ 3.60en Sportium

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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